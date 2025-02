O cônsul-geral da Itália no RS confirma ditado sobre italianos

O italiano é conhecido pela dedicação ao trabalho. E o cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, confirma essa marca. Sua gestão à frente do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre tem gerado resultados. Depois de bater o recorde no reconhecimento de cidadanias em 2024, a reaproximação com diversos setores culminou na reinstalação da Câmara de Comércio Italiana. Particularmente, eu adoro a Itália. Em épocas passadas era o único país do mundo em que a Bolsa subia quando o gabinete caia.