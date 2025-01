Como a insistência deu certo para um restaurante do Mercado Público

E como ele diz, sem insistência não se chega lá. Geovane Duarte de Souza saiu de Santo Antônio da Patrulha muito cedo para trabalhar com o irmão em Porto Alegre. Labutou, labutou, comprou a parte do irmão e hoje toca o Restaurante Luz, do Mercado Público, daqueles que tudo é bom. Ele agradece sempre ao Mercado Público que lhe deu chance. Não é fácil, conta, tem que tratar bem os funcionários e "não se pode exigir demais deles". Além do restaurante, tem uma fazenda onde cria gado na sua terra natal. Tudo porque ele foi insistente, e, segundo outros mercadeiros, trabalha muito.



Mais uma

Este casarão na rua Hilário Ribeiro foi demolido na parte interna e depois cercado por tapumes. O que não se sabe é se é uma reforma avantajada ou se dará lugar a um prédio mantendo a fachada. É o destino do Moinhos de Vento.

Lomba abaixo

Meio que sem surpresa, o Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) sofreu um forte abalo em dezembro de 2024, de acordo com levantamento divulgado pela Fiergs. O resultado de 49,7 pontos, queda de 3,7 em relação a novembro interrompe a tendência de recuperação do otimismo no setor após a enchente de 2024. Abaixo de 50 é ruim.

Tempos fugazes

Este início de ano apresenta um quadro estranho, pois o consumismo, inclusive de classes de renda mais baixa, parece aquecido além da conta, pelo menos nas compras online. Paralelamente, as lojas de rua vão fechando, e no Centro Histórico o número é alarmante. É o reinado de "vende-se" e "aluga-se". Em outros tempos, novo comprador ou locatário aparecia em poucos dias. Hoje, estas placas ficam meses sem interessados.

Façanhas da maresia

Chama atenção dos desavisados a proliferação de lançamentos imobiliários no Litoral Norte do Estado. Mais estranho é a velocidade com que os novos produtos são vendidos. Corretores revelam que, da primeira compra até a ocupação dos imóveis, a propriedade - em média - passa por seis mãos diferentes. Jornalista que por décadas sonhou com um apartamento em Capão da Canoa e tinha dinheiro para comprar à vista se deparou com um investidor/produtor de soja que comprou quatro imóveis "na planta". A enchente, porém, causou um prejuízo de milhões com a perda de máquinas e implementos. Isso permitiu que o jornalista conseguisse um belo desconto, tendo pago à vista pelo apê, a duas quadras do mar.

Então...

Sabemos que o comércio é o último setor a sentir uma retração econômica, então, teria que ver como andam as vendas em plataformas online. O fato é que 2025 caminha de um jeito desengonçado neste início.

Mas o que é isso?

Quando Lula deu aquela entrevista após ter passado o susto da hemorragia craniana, um médico disse que ele não estava bem. Agora, com essa de dizer que é amante da democracia porque os maridos gostam mais de amantes, mostrou que meu amigo médico estava certo. Ele ou o ghost writer que escreveu a fala.

Preocupações gerais

Levantamento do Serasa mostra que gastos inesperados e falta de reserva de emergência são as maiores preocupações financeiras dos brasileiros para 2025. Embora existam angústias, 87% dos consumidores acreditam que conseguirão pagar as contas em dia neste novo ano.

Censo muito animal

As secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente e de Saúde concluíram a realização do primeiro censo animal de Nova Petrópolis. O trabalho apontou a existência de 7.533 cães e gatos, além de uma série de dados detalhados, que irão embasar as políticas públicas voltadas aos animais e aos seus responsáveis.

