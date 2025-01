A busca pela benção no espaço Bará do Mercado Público de Porto Alegre

Nos finais e início de ano, as religiões afro fazem seus títulos no centro do Mercado Público de Porto Alegre, como o bate-folhas. As filas para receber as bênçãos do Barão são enormes e nelas estão muitas crianças. É uma tradição que se repete na capital gaúcha e agora não foi diferente.



Tudo como dantes...

No quartel dos Abrantes, como no dizer português. O fato de ser 2025 ainda não apagou 2024. Os economistas chamariam de carry over, mas em português claro, o ano novo começa só depois do Carnaval, que é tarde, no início de março. Entrementes, os pepinos seguem voando e a safra nova começa a ser colhida.

Sangue nos olhos

Para o governo federal, o pepino é amansar a Câmara dos Deputados, que está com sangue nos olhos pelo corte das emendas parlamentares feito pelo ministro do STF Flávio Dino. Para os parlamentares, tudo é governo.

Dois nomes do MDB

Os dois principais nomes do MDB no Rio Grande do Sul estavam ontem, lado a lado, na Câmara Municipal de Porto Alegre. O governador em exercício, Gabriel Souza (MDB), presitigiou a posse do prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB).

Uma estrada miserável

Em alguns trechos, seria melhor que a rodovia BR-290 fosse de chão batido, tal a condição do asfalto - isso na parte não concedida. Se um ET descesse aqui, não entenderia como pode um país não ter boas estradas. Ainda mais considerando a importância da 290 que corta o Estado ao meio, chegando até a Fronteira Oeste.

Poa e Tramandaí

Gabriel teve que sair antes do fim da cerimônia para ir à posse do prefeito de Tramandaí. Não ouviu o discurso de Melo.

Cidade vazia

O esvaziamento da capital gaúcha é regra nos meses de veraneio. Se por um lado motoristas do Uber perdem corridas, por outro, boa parte acha que o trânsito é mais fluído e menos estressante, sentimento compartilhado por taxistas e motoristas particulares.

Por falar em Uber

A tarde e a noite do dia 31 de dezembro são de ótimo movimento para motoristas de aplicativo em Porto Alegre. Também vale a pena, em termos de renda para esses profissionais, trabalhar no dia 1º de janeiro, seja na madrugada, seja ao longo do dia. Uma corrida depois da outra e, em diversos momentos, com tarifa dinâmica.

Tudo fechado

No primeiro dia do ano, a cidade amanheceu com o famoso tudo fechado. Até na tradicional rua Padre Chagas e transversais do Moinhos de Vento, exceção da Barbarella, na Dinarte Riberiro, tudo estava fechado. Nem um mísero cafezinho se conseguia tomar pela manhã. A saída encontrada por muitos foi apelar aos shopping centers, que estavam com poucas operações gastronômicas funcionando.

A fundação da Sapa

No final dos anos 1970 início dos 1980, o publicitário Jesus Iglésias fundou a Sapa - Sociedade dos Amigos de Porto Alegre. Não tinha sócios formais, nem estatuto ou outras regras, bastava ficar na cidade em janeiro-fevereiro e curtir restaurantes sem a azáfama do resto do ano, incluindo o poder escolher mesa, porque a clientela se reduzia drasticamente. E o grupo percorria bares e restaurantes saudando o vazio.

Afiador de facas