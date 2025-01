O sumiço da capital gaúcha durante o feriadão

Feriadões perfeitos ou com intervalo de um ou dois dias sempre causam êxodo da cidade grande. Mas como este do Natal e Ano Novo foram poucos. Porto Alegre viveu dias de tudo fechado. Já no domingo foi difícil encontrar restaurante aberto. As ruas tinham pouquíssimo movimento e boa parte dos automóveis era só Uber. Acrescente-se a isso uma tendência das pessoas tirarem férias meio a meio, metade em dezembro, metade em janeiro. Por um bom motivo: escapar da loucura natalina.



E nós aqui marchando...

Os brasileiros fecham 2024 com arrecadação histórica de R$ 3,6 trilhões em impostos, mostra o painel da Associação Comercial de São Paulo. E a contrapartida, ó...

He wasn't the best

Quando resolveu ser presidente dos Estados Unidos, o plantador de amendoim de Plains, Geórgia, Jimmy Carter escreveu o livro "Why not The Best?", traduzido em Por que não o melhor? Agora que morreu todos dizem que ele foi bom presidente. Não foi. Foi mal na parada, embora cheio de boas intenções. Todo mundo que morre vira santo impecável, pai e esposo amantíssimo, blá, blá, blá.

Dame dos

Gaúchos que veraneiam em praias catarinenses como Canasvieiras relatam que é enorme o número de argentinos. O câmbio os favorece. Nos anos 1970 e parte dos 1980, o enxame castelhano se contentava com Tramandaí e os mais ricos com Torres. Vale lembrar que Javier Milei estancou a inflação alta. Também há o fato de que argentinos sempre tiveram dólares abaixo ou acima do colchão.

O andar da carruagem

O último Boletim Focus apontou que aumentaram as expectativas para a inflação em 2025, 2026 e 2027, ou seja, o cenário está complexo para a Bolsa brasileira. A renda fixa atrai mais investidores que moscas em pote de mel aberto.

As dobras do leque I

Boa parte do eleitorado pergunta qual será o futuro político de Jair Bolsonaro. Bem, ele está inelegível e, por este lado, ponto final. Mas e se ele se lançar mesmo assim, quanto mais não seja para ver o tamanho do seu cacife eleitoral? Neste caso, ele pode estimular a candidatura da sua mulher. Também tem que ser considerado que parte do seu eleitorado o largou de mão porque, por sua causa, Lula foi eleito.

As dobras do leque II

Outra dobra do leque 2026 é a pergunta se ele vai ser preso e, neste caso, se vai pedir asilo com, digamos, Donald Trump, que o admira. Ou não. Se a cana pega, o risco passa a ser do Supremo e desgaste para Lula. Prender o ex-presidente significa martirizá-lo, o que pode abrir mais uma dobra do leque. Mártires políticos incomodam.

A procura por uma rolha

Há muitos relatos de diarreia pesada a partir dos últimos 10 dias, pesada e insistente. A maioria acha que comeu algo estragado, mas não sei se é essa a explicação. Dever ser um vírus que detesta o Natal. Coincidência ou não, também a Covid longa fez dupla com a diarreia.

Bate folhas da virada

Reza a lenda que o Bará protetor do Mercado Público está enterrado bem no ponto central da área. Por causa disso ele nunca foi destruído, apesar de vários incêndios e enchentes. As religiões de matriz africana estão amiúde neste ponto. O Ritual do Bate Folhas da Virada no Bará do Mercado Público acontece anualmente com a intenção de proteção, regeneração, cura. O ramo de folhas contém ervas como aroeira, eucalipto, alecrim, manjerona, quebra-demanda.

Coisas esquisitas