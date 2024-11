O passeio do menino

"cena bucólica", esta foto pode ser uma boa definição. Como em toda a cidade pequena do Interior, o menino que caminha na calçada do município de Lavras do Sul tem tudo a ver com a calma da cidade, suas ruas com paralelepípedos com grama crescendo nos interstícios, automóveis ausentes, sinaleiras poucas. O ar que lá se respira não tem a ver com o das grandes cidades. Quando se fala em, esta foto pode ser uma boa definição. Como em toda a cidade pequena do Interior, o menino que caminha na calçada do município detem tudo a ver com a calma da cidade, suas ruas com paralelepípedos com grama crescendo nos interstícios, automóveis ausentes, sinaleiras poucas.com o das grandes cidades. Lavras foi palco do Universo Pecuária



Questão de ponto

A nomeação divina de São Lula para candidatos do PT ao Senado e ao Palácio Piratini em 2026 não teve surpresas. Como nos negócios, o "ponto" é chave. Edegar Pretto comanda a Conab com integração massiva com o agro familiar, então, dá para dizer que o ponto é muito bom. Será candidato a governador. Já o ponto do ministro Paulo Pimenta foi bom durante a enchente. Hoje, é ex-ponto bom. Então, disputará uma das duas vagas ao Senado.

Pane seca

Uma colega do jornal embarcou em um ônibus da linha Ipiranga-Pucrs de Porto Alegre. Tão logo o coletivo tomou seu rumo, o motor apagou. O motorista pegou o celular e ligou para a empresa. A pessoa do outro lado deve ter perguntado o que houve. Resposta: - É que acabou o combustível. Isso só acontecia em filme de terror, quando um casal que trafegava por uma rodovia era atacado por um serial killer.

Mercado das duas rodas

Depois que as tele-entregas por motoboy tiveram que encarar encomendas de comida e documentos pela internet, a categoria temia que o mercado de trabalho fosse reduzido drasticamente. Não foi o que aconteceu. Um deles, de uma cooperativa de motoboys, garante que agora há muito mais demanda do que antes.

Éramos tão felizes...

Da série "tão alegres que fomos e tão tristes que voltamos": a imagem de 2018 mostra a primeira ação do que deveria ser o projeto de revitalização do Cais Mauá, uma tarefa hercúlea que desafiava os empreendedores. Com uma boa dose de ingenuidade, acreditava-se que seria possível abraçar as obras de uma vez só no antigo porto da capital gaúcha. Hoje, há mais dúvidas sobre o projeto do que naquela época.



Rugas de preocupação

Em conversa com empresários, mesmo de grosso calibre, vai se ouvir deles que estão muito preocupados com o avanço da inflação, mas muito mesmo. E a inflação oficial não reflete o custo de vida, que dá de relógio nos índices oficiais invariavelmente enviados em embalagem "tudo azul". Nós ja vimos esse filme. A partir de uma velocidade ninguém segura caminhão na banguela.

O espírito de Martinho Lutero

A Carta à Nação Brasileira emitida pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), em comemoração aos 200 anos de presença luterana no País, reafirma o compromisso da IECLB com valores fundamentais como justiça social, educação, preservação ambiental e direitos humanos, além de fazer um pedido de perdão por momentos de exclusão histórica.

Os limites da IA

O neurocientista Miguel Nicolelis, um dos mais respeitados nomes da pesquisa brasileira e uma das vozes mais importantes do mundo sobre Inteligência Artificial (IA), defende que a IA não pode superar o cérebro humano, nem mesmo replicar sua complexidade e funcionamento.

O voo seguro dos pets

Já está valendo o Plano de Transporte Aéreo de Animais (Pata), medida do governo federal. O projeto apresenta um conjunto de diretrizes, como o rastreamento dos animais durante o transporte e o suporte veterinário em aeroportos, com o intuito de tornar mais seguro o transporte de pets em aviões comerciais no País. Consequência da morte do cão Joca a bordo de um avião da Gol.

