Universo Pecuária recebe mais de 15 mil pessoas nos seis dias de evento

O Universo Pecuária, realizado em Lavras do Sul encerrou neste domingo (3), registrando um expressivo número de pessoas que circularam durante os seis dias de evento no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo. De acordo com a organização, a estimativa é de que 15.627 visitantes passaram pelo local e prestigiaram a programação que contou com palestras, remates e ações culturais e gastronômicas nos espaços disponibilizados: Arena do Conhecimento, Arena de Inovação e Negócios, Arena de Remates e Via Gastronômica e Cultural.

O presidente do Sindicato Rural de Lavras do Sul, Francisco Abascal, disse que a organização do Universo Pecuária 2024 estava muito satisfeita com o resultado, que superou a expectativa. "Há 12 anos Lavras do Sul faz o Pampa e o Gado, um evento que foi o precursor disso que está acontecendo hoje, porque naquela época pouco se falava em sustentabilidade e a gente já trabalhava dessa forma. Então, nos credenciou muito para esse evento e também a estrutura que temos", enfatizou. Segundo Abascal, a cidade está preparada para a próxima edição. "Não temos medo dos desafios, pois chegamos até aqui superando todos os que aconteceram. Logicamente a régua está lá em cima, vamos ter que trabalhar bem mais, mas com toda certeza alcançaremos os objetivos" acrescentou.



A diretora técnica do Universo Pecuária, Marcela Santana, ao fazer um balanço do evento, salientou que a diversidade de temas que o evento abrangeu se deve ao fato de que a ideia inicial do projeto era justamente ter um conteúdo que tratasse de dentro da porteira até o consumidor final. “Por isso, juntamos conteúdos científicos, técnicos, de pesquisa, educação, inovação, turismo, gastronomia, cultura e comunicação”, explicou.



De acordo com Marcela Santana, esta segunda edição do Universo Pecuária contou com um público maior em relação ao primeiro realizado em 2022. "Percebemos uma repercussão muito boa, principalmente entre pessoas influentes", comentou. A secretária estadual de Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, falou que fez uma conexão com a Embrapa dentro do evento na edição anterior. "O Universo Pecuária é exatamente para essa conexão também, e que novos projetos surjam de encontros realizados aqui”, comemorou.



A data da próxima edição do Universo Pecuária, conforme Marcela, ainda está sendo pensada. "É uma decisão que vai ser tomada com os parceiros que estão fazendo um balanço deste ano, mas, certamente, em seguida teremos o anúncio, se seguirá na Primavera ou se volta para a ideia de ser no Outono”, informou. Em relação ao número de negócios, a organização ainda está fazendo o levantamento. O Universo Pecuária é uma realização do Sindicato Rural de Lavras do Sul, com a parceria da Cotrisul, prefeitura de Lavras do Sul, Sebrae/RS, Senar RS e Farsul, com projeto e execução do Serviço de Inteligência em Agronegócios.