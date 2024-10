A diferença entre um sem-teto e um agricultor que lavra a roça

Na primeira imagem observa-se como um sem-teto capricha no seu lar doce lar. Cobertores bem dobrados e protegidos das chuvas, refrigerante, água mineral em uma bombona, uma sacola de supermercado com artigos não identificados, um despertador de cabeceira e, abaixo à direita, o instrumento de sustento, o cartaz que pede dinheiro porque está com fome. O sem-teto em questão tem em torno de 40 anos. Danilo Ozimkoski/DIVULGAÇÃO/JC Na outra foto vemos Estevão Ozimkoski, 85 anos, residente no Reservado do Mauá, interior de Porto Mauá. Com toda essa idade ainda lavra a roça com arado e junta de bois. A rotina diária em sua propriedade rural de 40 hectares começa cedo. Acorda pelas 5h da madrugada, toma chimarrão e, depois, o café. Após, sai para os afazeres diários, ao anoitecer toma chimarrão novamente, janta e vai dormir cedo.



Mapa Econômico do RS

O quarto capítulo do Mapa Econômico do RS deste ano está encartado nesta edição. Vale a leitura! Muita informação sobre as Regiões Central, Jacuí Centro, Vales do Taquari, do Rio Pardo e Jaguari.

Veteranos militares

Porto Alegre vai sediar a Corrida de Confraternização dos Veteranos Militares, evento promovido pelo deputado estadual Capitão Martim (Republicanos). Com um percurso de 5 km, a corrida terá largada no Anfiteatro Pôr do Sol, no dia 10 de novembro, às 9h.

Livre, leve e solto

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, anulou todas as condenações de José Dirceu (PT) na Lava Jato, inclusive devolvendo seus direitos políticos. É para ver como o Brasil tem segurança jurídica - para os condenados na Lava Jato e outros que tais. Êta nóis!

Briga de foice

Passada a apuração, agora vem a guerra dos partidos vencedores para ver quem foi o mais vitorioso. Todos esgrimam números como prefeitos eleitos, vereadores nas capitais e Interior, ou votos totais, em que a cidade de São Paulo leva de roldão.

Eleição nó na cuca

Que as eleições norte-americanas são complicadas todo mundo sabe, até porque cada estado tem suas próprias regras. Nebraska é um estado diferente dos demais, onde não vão todos os votos para o que ganhar por maioria simples. Lá, 2 votos dos 5, vão para o que obtiver maioria, e os outros 3 vão para o vencedor em cada um dos 3 distritos.

Lavanderia PT

Em tempos de vitórias, o PT só lavou roupa suja em casa, mas nesta, estilhaços atingem a candidata Maria do Rosário e lideranças históricas e partidos aliados. O documento, assinado por uma militante do partido, tem como chamada "As direções do PT e PSOL, ao invés de ouvir seus filiados, preferiram fazer um pacto para perder".

Lavanderia PT II

Também senta a lenha nos petistas históricos, exceção de Olívio Dutra ("tem crédito de sobra e já tem uma idade que fica difícil lutar dentro do partido que ele mesmo criou. A gente perdoa"). Cita um dos estrategistas da campanha que "era bom ter a Juliana Brizola como candidata, pois tirava votos do Melo. Santa arrogância". Tem muito mais no desabafo.

Pequeno valor? Onde?