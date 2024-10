O Dia da Reunificação Alemã celebrado no Rio Grande do Sul

Uma bonita comemoração aconteceu na noite de terça-feira no espaço de eventos da Cúria Metropolitana, Dia da Unidade Alemã. Antes dela havia a comunista Alemanha Oriental (RD) e a Ocidental (RDA). O Muro de Berlim separou histórias por 28 anos, desde sua construção. Ouviram-se os hinos nacional e o alemão. Esteve presente a embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach. Na foto, o Cônsul-geral Marc Bogdahn.



O Saci é nosso I

O importado Halloween, dia 31, também, é o dia do nosso Saci Pererê. Segundo Paula Furtado, psicopedagoga e escritora, o Saci é muito mais do que um personagem engraçado. "Ele carrega a astúcia, a irreverência e a resistência muitas vezes associadas às classes populares e aos marginalizados".

O Saci é nosso II

E prossegue Paula: "Sua história é um verdadeiro símbolo da mistura cultural do Brasil, com raízes indígenas, africanas e portuguesas. Em resumo, ele é a cara da nossa diversidade". O que nós fazemos no Brasil? Importamos abóboras americanas.

Guerra Santa

Além de salientar a dependência (vício), a ofensiva contra as bets é uma guerra de segmentos prejudicados que informalmente baseiam-se na máxima que o dinheiro não se multiplica. Isso inclui do comércio às loterias da Caixa, que perderam apostadores ipso facto.

Mercado de energia

A Tradener Comercializadora de Energia de Curitiba (PR), pioneira desse mercado no Brasil, participa da Mercopar, uma das principais feiras de inovação industrial da América Latina, que ocorre em Caxias do Sul, até esta sexta-feira. A otimização do consumo de energia livre é também um ponto fundamental para a sustentabilidade do setor industrial, incluindo o selo ambiental.

Devagar se vai ao longe

Pesquisa do Datafolha mostra que subiu de 43% para 46% a taxa de eleitores que declarou desaprovar o governo do presidente Lula, a mesma que diz aprovar a gestão petista. O Nordeste é a única região com mais de 50% de aprovação.

Lomba abaixo

Nos anos 1920, o bilionário Nelson Rockefeller dizia que o melhor negócio do mundo era uma refinaria de petróleo bem administrada, e que o segundo melhor negócio era uma refinaria mal administrada. É preciso fazer muita força para a Petrobras ter prejuízo. Fechou o segundo trimestre de 2024 com prejuízo de R$ 2,6 bilhões, o primeiro resultado negativo em quase quatro anos.

Oeste selvagem

A influente publicação Financial Times fez uma ampla matéria com o tema "Os políticos dos EUA perderam a vergonha?" Certamente que sim. Eles e os nossos. Não há mais mocinhos nesse faroeste. A ordem de serviço é como quem toca harpa, dedilhando as cordas no sentido do peito, o famoso "vinde a mim".

IA e o consumidor

Para aprofundar o conhecimento sobre a IA nas relações de consumo, o Fórum Latino-americano de Defesa do Consumidor realizará hoje a partir das 14h reunião no Palácio do Comércio, Jorge Audy - Pós Doctor pela Tsinghua University China e Universidade de Málaga. O tema: O Uso da Inteligência Artificial nas Relações de Consumo.

Novo porto

Na entrevista com Claudio Bier, presidente da Fiergs, foi-lhe perguntado se era a favor de um novo porto no Estado, em Arroio do Sal. O argumento favorável do presidente é irretocável: Santa Catarina tem cinco portos e vai abrir mais cinco. o Rio Grande do Sul tem apenas um.

Pequeno engano

Leitor recebeu um WhatsApp propondo um bom negócio e com uma lábia que convence os mais distraídos. Dois erros: pediu para clicar número de um cartão , não contava com a astúcia do leitor, já que a mensagem o tratava como mulher.

Reabertura do Salgado Filho