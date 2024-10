A igreja de Viamão iluminada com cores psicodélicas

Viamão escolheu a Feira do Livro para mostrar sua importância histórica, cultural e ambiental. A Igreja Fortaleza, segunda mais antiga do Estado (foto abaixo), foi palco de concertos musicais e serviu para uma projeção mapeada que mostrou a grandiosidade de um município três vezes maior que Porto Alegre, com 108 quilômetros de orla e oito praias em meio a uma natureza exuberante.

Força da direita

De uma maneira geral, o Brasil das prefeituras virou para a direita enquanto o boi da esquerda se foi campo afora com laço e tudo. E o PL de Jair Bolsonaro mostra força redobrada. As eleições municipais deste ano vão balizar bastante as presidenciais de 2026. Como se dará este processo é cedo para dizer. Mas ficará a radiação de fundo, como o Big Bang.

Falha estrutural

Em entrevista à Globonews, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, justificou o pífio resultado do seu partido nas eleições municipais com a frase "estamos em processo de reconstrução". Então chamem outro engenheiro, porque o prédio dele desabou. E tudo deveria começar com uma autocrítica a valer, coisa que a esquerda nunca soube fazer. Sempre é culpa dos outros.

A crença fatal

A esquerda não foi nada bem no conjunto da obra. O PT perdeu espaço barbaridade neste pleito, elegendo poucos prefeitos, tanto no País quanto no Rio Grande do Sul, embora em Porto Alegre tenha se saído bem junto com o PSOL na colenda. O Brasil se inclinou para a direita e centro-direita. O grande problema que costuma frustrar as expectativas é confundir desejo com realidade.

Abacate paulista

Graças ao enorme contingente eleitoral de São Paulo, funciona assim: você faz uma batida de frutas, bota de tudo quanto é cor, vermelhas, amarelas, brancas. Mas basta botar meio abacate, que esverdeia tudo.

O ranking dos vencedores

Há vários critérios para mensurar o desempenho dos partidos. Um é pelo número de prefeitos eleitos. Nesse aspecto, desponta o PSD de Gilberto Kassab. Outro é pelo número de votos no primeiro turno, com o PL à frente, com 15,7 milhões de eleitores. Mas, no segundo turno, o MDB poderá ser o campeão dos votos graças a São Paulo.

Moinhos do passado

A candidata do PDT à prefeitura da Capital, Juliana Brizola, errou na estratégia da campanha. A insistência em se referir ao "meu avô" não levou em conta que boa parte dos eleitores não sabia quem era Leonel de Moura Brizola. Águas passadas não movem moinhos.

Homenagem a um vencedor

Aos 100 anos de idade, Anton Karl Biedermann será homenageado hoje no MenuPOA da Associação Comercial de Porto Alegre. É um exemplo de como cuidar da saúde e praticar exercícios. Segue o que um provérbio latino sintetiza, mens sana in corpore sano.

As flores estão voltando

A iniciativa "Paredes com Propósito", idealizada pelo artista Jotape Pax, realizou o seu quarto mutirão de pintura no entorno do Centro Cultural Vila Flores, no bairro Floresta, uma das áreas impactadas pelas enchentes na cidade. Com o objetivo de levar cor e arte às comunidades atingidas, o projeto reuniu cerca de 40 voluntários nesta edição para colorir cerca de 25 casas.



As profissões dos candidatos