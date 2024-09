Os biguás do Guaíba se dão bem tanto na enchente quanto na seca

O biguá, também chamado corvo-marinho, cormorão, pata-d'água, imbuiá, mergulhão e miuá, é uma ave aquática comum em toda América Latina. É comum vê-los na foz do Arroio Dilúvio e fazendo escala nas boias do Guaíba, em Porto Alegre, entre uma pescaria e outra. Comem qualquer coisa. É um sobrevivente, se dá bem com a seca e com a enchente.



Novos acadêmicos

A Academia Sul Rio-Grandense de Medicina elegeu quatro novos membros: Adamastor Pereira, Flávio Fuchs, Manuel Ruttkay Pereira e Osvandré Lech. Os eleitos foram apresentados por seus padrinhos, respectivamente, os acadêmicos Luiz Fernando Job Jobim, Luiz Lavinsky, Jorge Neumann e Carlos Schwartsman.

Boca muito braba

As projeções indicam que a seca vai se agravar em outubro e fazer com que o nível de água das hidrelétricas caia pelo 6º mês seguido. As projeções do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) são de que o volume de água armazenada deve cair para menos de 40% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que concentra 70% dos reservatórios do País.

Galeria 2024

Uma graça a pretensão de alguns postulantes à colenda no horário gratuito. Há os que chamamos de "cara boa" independente da sigla, os que mostram de cara que são cédulas de R$ 30,00, e os fingidos, que se fazem de petiço para comer milho sovado.

O gigante espirra

Entre outras medidas para reativar a economia, a China vai cortar os juros das hipotecas para tirar o setor imobiliário do buraco que ele mesmo cavou. Quando optou pelo semicapitalismo, a China abriu a tramela do tal mercado.

Vote no leão

O governo não projeta aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 3.018 em 2025. Lula prometeu elevar para R$ 5 mil em 2026. Que é um ano em que se elege um novo presidente...

Cuidado na portaria

Mais uma vez um prédio foi assaltado no bairro Moinhos de Vento. Vestidos com uniforme de uma concessionária de energia e furgão adesivado, tentaram primeiro em um, mas o porteiro não quis abrir. Então, foram no edifício ao lado e fizeram o serviço. Conclusão óbvia: desconfie até de pessoas vestidas de santos e com auréola.

Campanha meia-boca

As carreatas com candidatos nos carros à frente tomaram vulto desde ontem. Não dá para dizer que emocionaram os passantes. A campanha está morna porque o eleitor está morno. Como em toda campanha eleitoral, a semana final do primeiro turno deve esquentar. Deus nos livre da quentura da campanha paulistana.

Voar é com os pássaros

Lula faz a sua 8ª viagem internacional, desta vez para a posse do novo presidente do México. Presidente precisa viajar sim. Afinal, quem não é visto não é lembrado. No passado, o rei das viagens foi Juscelino Kubitschek, que em matéria de viajar tinha o pé que era um leque. Na época, criou-se uma piada, de que era melhor o presidente viajar para fora para não aprontar uma aqui dentro.

Cidadão Emérito

Filipe Rossau/divulgação/jc

O presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, recebeu o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, prestigiado por autoridades e advogados que lotaram o plenário da Câmara de Vereadores. A homenagem foi proposta pelo vereador Idenir Cecchim (MDB). Em sua manifestação, Lamachia disse receber a honraria em nome de todos os advogados e advogadas do Estado.



Bets