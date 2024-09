A lua que não é do sertão, mas é da Lagoa dos Patos em Rio Grande

Rio Grande, na área histórica da cidade, junto à Lagoa do Patos. Atualmente, a atividade portuária serve à atracação de barcos pesqueiros, frota de apoio e pesquisa, além de abrigar o Museu Náutico. Em primeiro plano, o prédio da Alfândega, cuja construção foi iniciada em 1875, ao estilo neoclássico, por ordem do Visconde do Rio Branco, ex-primeiro-ministro imperial. A imagem, registrada pela fotógrafa Tânia Meinerz, foi feita da Câmara de Comércio de Rio Grande É o antigo porto de, na área histórica da cidade, junto à Lagoa do Patos. Atualmente, a atividade portuária serve à atracação de barcos pesqueiros, frota de apoio e pesquisa, além de abrigar o Museu Náutico., ao estilo neoclássico, por ordem do Visconde do Rio Branco, ex-primeiro-ministro imperial. A imagem, registrada pela fotógrafa Tânia Meinerz, foi feita da



Procura-se

Ao final dos comerciais de rádio na propaganda eleitoral, é praticamente impossível compreender quais são os partidos que compõem as coligações. A velocidade do áudio impede o entendimento, igual às propagandas de medicamentos que, no final, contêm as advertências sobre o uso.



Ventos de sabotagem

A Praça da Encol se transformou no paraíso daqueles displays com suporte de cimento e vareta de ferro que sustentam o banner de políticos. Há muitas queixas de furto do equipamento, sem falar que, em dias de vento, há mais propaganda no chão do que em pé.



Samba de uma nota só

Empoderamento feminino, estímulo ao empreendedorismo, luta por creches e batalha pela reconstrução são motes de 9 entre 10 candidatos durante os comerciais e no horário político.

Pedro Ortaça e os Troncos Missioneiros

Pedro Ortaça, cantor e compositor da música nativista no desfile farroupilha, que celebra o centenário de Jayme Caetano Braun. Festejos da data de 20 de setembro. TÂNIA MEINERZ/JC

homenagem aos quatro Troncos Missioneiros - referência ao histórico disco coletivo que reúne quatro vozes fundamentais das Missões: Cenair Maicá, Jayme Caetano Braun, Noel Guarany e Pedro Ortaça. Pois Ortaça, o único do quarteto que está vivo, participou do desfile e foi reverenciado. Matérias sobre a trajetória dos quatro ícones da música nativista estão no site do JC Um dos melhores momentos do desfile do 20 de Setembro em Porto Alegre foi a- referência ao histórico disco coletivo que reúne quatro vozes fundamentais das Missões: Cenair Maicá, Jayme Caetano Braun, Noel Guarany e Pedro Ortaça. Pois Ortaça, o único do quarteto que está vivo, participou do desfile e foi reverenciado.



Menino não quer carro

Acentua-se uma tendência iniciada há alguns anos, o desinteresse dos jovens em ter um carro, desafio para as montadoras. Quem tem mais de 40 anos dormia e acordava pensando em como ter um pé-de-borracha, como os chamávamos. Além do prazer de dirigir, era garantia de atrair olhares femininos na razão direta do preço e do design do automóvel.

Inveja é uma m...

Como se lia em parachoques de caminhões. Ante a informação de que Elon Musk pode se tornar em breve o primeiro trilionário do mundo (em dólares), um colega teceu este comentário. - Grande coisa! Garanto que ele não é feliz. Sim, sim, já sei, não precisa dizer que apesar desse dinheiro todo perdeu para o Alexandre de Moraes (STF). Provisoriamente.

Qual cisne branco...

novo Encouraçado Butikin, que abre em soft opening dia 1º de outubro. A casa da avenida Independência, em Porto Alegre, terá três ambientes. ...em noite de Lua. O hino da Marinha do Brasil poderia - quase - ser o do, que abre em soft opening dia 1º de outubro. A casa da avenida Independência, em Porto Alegre, terá três ambientes.



Da boca para fora

Antes da internet, a maior e melhor rede social que existia era a Rua da Praia de Porto Alegre. Era lá que os diversos grupos ao longo dela se reuniam todos os dias, ouviam e retransmitiam coisas da política e seus personagens.

Juros americanos

Já foram maiores. Em 2001, atingiram 5,0%, foram baixando e, em junho de 2006, subiram para 5,25%. Caíram em 2008 após a crise do subprime e a quebra do banco Lehman Brothers, e mergulharam para 0,25% seis meses depois. Depois, pegaram o elevador para o andar de 5,0% de afora.

Só o que falta