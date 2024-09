Como uma gata de Alegrete se transformou em um camaleão

As gatas são vaidosas, mas também voluntariosas. Quando querem sumir, fazem como os camaleões e seu mimetismo, de se misturar com a paisagem, nem que seja numa bolsa de viagem colocada em cima do armário que os humanos têm dificuldade em alcançar. O nome da madame é Petit Gateau, P.O., Pura por Origem, como nos cavalos de raça.



A longa viagem da chama

A Chama Crioula tem origem de outra chama votiva, o Fogo Simbólico, que vem do local onde Dom Pedro I declarou a Independência do Brasil, e de lá é transportada por archotes para as principais cidades do Brasil. Quando chegava a meia-noite, antes do fogo ser apagado na Pira da Pátria no Parque Farroupilha, a gauchada pilchada contaminava um fogo com outro e era posto na entrada do Palácio Piratini. Isso há décadas, hoje é direto na veia.



Pau puro

A cadeirada-míssil que o candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) pespegou no adversário Fábio Marçal (PRTB), mostrou duas coisas. Uma é a baixaria que tomou conta da política brasileira. A outra é que agora sabemos tudo sobre o debate pau... lista. Em termos de futebol, a fase do mata-mata.

A presença de Janja I

Se o amável leitor achar que dona Janja já esteve mais presente na mídia, incluindo aparições com o marido, não está errado. É sabido que ele montou uma enorme lista de fãs nas redes sociais e é provável que ela tenha planos para 2026, mas aí chega a hora de botar mosca na sopa. Sabem até os bottons do PT que o partido se queixa do seu poder paralelo, ministros não gostam das intromissões e entradas em seus gabinetes sem se fazer anunciar.

A presença de Janja II

Pode haver um forte componente da inveja, o terceiro pecado capital - os outros seis são avareza, gula, ira, luxúria, preguiça e soberba. Ocorre que esse é um PF, prato feito, não tem como brigar com a notícia. E aí vem algo curioso. Das 19 candidatas do PT nos 103 maiores municípios do País, só duas exploraram a imagem de Janja nas redes sociais desde o início da campanha.

Fritura de governo

Quem sai queimado neste episódio das queimadas é o governo Lula. Ficaram na conversalhada e bradando aos céus, em vez de partir para a ação. Só recentemente o ministro da Justiça, Flávio Dino, ensaiou uma ação de identificação dos responsáveis, se é que será possível a essa altura do campeonato.

Honoris causa

O monge beneditino Anselm Grün recebeu o título de "Doctor Honoris Causa" da Pucrs. O professor dr. Draiton Gonzaga de Souza, o vice-reitor Irmão Manuir Mentges e o ex-aluno da instituição Professor Arossi acompanharam a vinda do grande escritor e ícone da espiritualidade.

Fogo de chão

Entre idas e vindas, as cinzas das queimadas ainda vão dizer "presente" no Rio Grande do Sul. Para alguns entendidos, levará meses para o ar normalizar. Já outros especialistas dizem que o vento Sul as afasta. Entrementes, falaram a quem o ar poluído afeta mais, mas nenhuma observação sobre o efeito das cinzas nos jogadores de futebol.

Voto flagelado

Quem apostar que os atingidos pela enchente na Capital vão votar neste ou deixar de votar naquele candidato pode dar com os burros n'água. Primeiro, defina "atingido". O que perdeu casa e carro, o que não perdeu nada, mas ficou ilhado no prédio com garagem inundada e elevadores pifados? Ou o que perdeu o emprego e não conseguiu outro?

