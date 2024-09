Flecha ao alvo

O sol avermelhado dos últimos dias criou "pinturas naturais" Rio Grande afora. Uma delas foi flagrada pelo fotógrafo Fábio Pilger junto ao monumento em homenagem aos 100 anos do 14-Bis, o primeiro "mais pesado que o ar que" que voou. A obra foi idealizada e produzida pelo suboficial Cassiano, da Força Aérea Brasileira (FAB), e encontra-se em Canoas, nas proximidades da base aérea.



Café na Osvaldo

Reportagem sobre o comércio na Osvaldo Aranha revela que há quem acredite no potencial da avenida. O bar Ocidente vai abrir também um café na principal via do Bom Fim.

Desejo e realidade I

Os diversos partidos que pretendem emplacar prefeitos e vereadores podem ser divididos em três grupos: os que realmente têm chance, os que acham que têm chance e os azarões. Com a meta de eleger 200 vereadores e 30 prefeitos e vice-prefeitos, o Podemos terá, no Rio Grande do Sul, 1.120 candidatos a vereador, 12 candidatos a prefeito e 30 candidatos a vice. Em termos nacionais, o PT teve dificuldades em achar candidatos para prefeito e aposta nas Câmaras de Vereadores.

Desejo e realidade II

A estiagem de nomes com chances reais para sentar na cadeira número 1 da prefeitura é visível. Em 51% dos municípios brasileiros, o partido da estrelinha não terá postulantes. Vai daí a aposta em formar uma grande bancada de vereadores. Como diz o provérbio, em vez de ser rei, às vezes é melhor ser amigo do rei. Em alguns municípios, o PT faz aliança até com partidos outrora odiados, de direita. Aos poucos, vai se tornando mais pragmático, circunstância a que foi obrigado por não ter pesos-pesados em número suficiente.

Bandeiras e votos

Quem primeiro marcou presença no quesito "estamos aí" foram o PDT e o PT. Aparentemente ambos não têm problemas com dinheiro. Bandeiras & bandeirolas, militantes ou militância paga, o festival de cores já enche a cidade. Algumas novidades apareceram no corpo-a-corpo, como uma espécie de cabide que prende nas costas com a foto acima da cabeça, deixando as mãos livres para distribuir santinhos.

Debate em Rio Grande

É amanhã o evento do Mapa Econômico do RS em Rio Grande. O debate sobre o desenvolvimento econômico da região Sul terá como painelistas o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti; o presidente do Hospital Monporto, Rafael Avancini; e o diretor do OceanTec (Parque Tecnológico da Furg), Artur Gibbon. Inscrições em www.bit.ly/Mapa3 e mais informações no site do JC.

O presidente e a cantora

Lemos e a cantora gaúcha trocaram chapéus em meio a evento na Expointer

A troca de chapéus entre a cantora gaúcha Luísa Sonza e o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, é simbólica. O registro foi feito na Expointer, poucos dias após a artista gaúcha - nascida em Tuparendi - ser confirmada como nova garota propaganda do Banco. A imagem só foi revelada por Lemos depois do lançamento oficial da campanha estrelada pela cantora, na quinta-feira passada, 12 de setembro.



Tão alegres que fomos...

Ainda há candidatos que acham que o santinho eleitoral faz milagres por si só. Recordo de um candidato a vereador nos anos 1980, um barbeiro do Centro Histórico que acreditava piamente que cada santinho distribuído valia um voto. Em mesa de bar do Mercado Público, fez as contas e, um dia antes da eleição, comunicou à roda que estava eleito, posto que distribuíra 150 mil santinhos. Fez dois.

Tudo vale a pena...

...se a alma não é pequena, escreveu o poeta português Fernando Pessoa. A mudança no layout dos candidatos nunca esteve tão em moda. Além da cirurgia plástica que deixa muitas (e muitos) com a pele mais esticada que o pandeiro, o photoshop está cada vez mais ousado. O porém de sempre: "Por dentro somos sempre a mesma pessoa", escreveu a pensadora alemã Hannah Arendt.

