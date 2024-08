O Rio Grande do Sul respira agro durante a Expointer

Boa parte do agro do Rio Grande do Sul se muda para a Expointer nesta semana. Basta ficar algumas horas no parque para encontrar muita gente importante. Dá para dizer que a capital do Estado, provisoriamente, passa a ser Esteio. Pelo menos até domingo. É ainda um momento de alegria para o peão que cuida dos animais na feira, e também para o visitante, que tem contato com um universo diferente.

De volta ao passado

O Inter trouxe de volta o ex-jogador D'Alessandro para tirar o time da UTI. O ídolo agora é diretor esportivo do clube. Como hoje tudo é VINTAGE, só falta o Colorado trazer de volta Figueroa, Falcão, Valdomiro e Manga.

Queixa de leitor

No show de quarta-feira passada no lotado Araújo Vianna, perigosamente não foi permitida a saída do público pelas portas da lateral esquerda. Não é de agora. Em 14 de setembro do ano passado, em um show do Jota Quest, não foi permitida a saída do público nem na direita nem na esquerda. Em ambos os casos, o espectador questionou a Opinião Produtora. Não obteve resposta.

Faltou dizer

Na nota sobre as cidades com trânsito mais congestionado do Brasil, faltou listar a campeã, São Paulo. Em 2023, um motorista em São Paulo passou 105 horas preso no trânsito. No mundo, Londres lidera o ranking, seguida de Toronto (Canadá), Milão (Itália) e Lima (Peru).

Alô, alô!

Foi um dos primeiros aparelhos a chegar no Brasil, por volta de 1884 Tânia meinerz/JC

O Museu do Trem, em São Leopoldo, guarda relíquias que merecem ser conhecidas. Uma das preciosidades é este telefone, fabricado na Suécia em 1882. Foi um dos primeiros aparelhos a chegar no Brasil, por volta de 1884. Utilizava o sistema magneto para transmitir à mesa operadora. Você girava a manivela, esperava a telefonista atender, pedia o número, colocava o bocal no gancho, e então girava a manivela novamente para a pessoa ou empresa atender. No Interior, eram comuns até o início dos anos 1960.



Seis anos em dois meses

No início deste ano, o juiz José Antônio Coitinho, da 2ª Vara de Fazenda Pública, beneficiou um grande número de famílias de baixa renda. Com o apoio do Ministério Público e realização de audiências, em apenas 68 dias, sentenciou processos ajuizados por merendeiras e serventes de escolas públicas que se arrastavam há mais de seis anos contra o Estado.

Uma questão de credibilidade I

Estudos de pesquisa realizados na capital e no interior do Estado identificaram que houve um aumento na credibilidade das informações divulgadas por jornalistas profissionais. A revelação foi feita pela pesquisadora e cientista social Elis Radmann, diretora do IPO - Instituto de Pesquisas de Opinião, em conversa com o grupo virtual Nova Coonline. Segundo Elis, este não foi um movimento que começou com as eleições, mas cresce agora no período eleitoral.

Uma questão de credibilidade II

A pesquisadora citou como exemplo a doença mpox: pesquisas apontaram que, quando recebem uma mensagem de um familiar sobre o assunto, especulando que vem aí uma nova epidemia, as pessoas vão procurar um jornalista de referência para que identifiquem se o fato é verdadeiro. No período eleitoral, as fontes de informação, pela ordem, serão o influenciador familiar, o jornalista, as redes sociais e só depois o horário eleitoral gratuito.

O insubstituível