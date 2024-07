A fuga e a queda do Rio Grande do Sul

Em palestra na reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha ontem, o empreendedor Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, fez um retrospecto sobre a necessidade de abrir uma clareira para a inovação e a tecnologia no Rio Grande do Sul, enfatizando a necessidade de sairmos do marasmo. Utilizou números, como o de que nos últimos 20 anos, o Estado perdeu 700 mil habitantes. Paralelamente, cabe observar a queda gradual do PIB gaúcho em relação ao Brasil. Valério ressaltou, ainda, a necessidade de estimular distritos de inovação.



Por falar em inovação...

A página está convicta de que não podemos comparar Porto Alegre com o Interior, que está muito mais acelerado do que a Capital, como mostrou o capítulo sobre a Região Norte do RS do Mapa Econômico publicado no JC. No passado, fomos muito além do dever. A primeira eclusa da América começou a ser construída na década de 1890 e terminou no início dos anos 1920. Situava-se no Rio Caí, perto da cidade de Caí. Como ele é pedregoso, os barcos que embarcavam banha de porco para Porto Alegre - o ouro daquele tempo - não podiam chegar no porto da cidade, problema resolvido com a eclusa.

A volta do 4º Distrito...

Grezz reabre as portas hoje para um festival de shows e atividades que seguem até domingo. No sábado à noite, por exemplo, o cantor Juliano Barreto apresenta o show Tributo a Stevie Wonder, que lotou a casa em março. Pouco a pouco, operações culturais e noturnas do 4º Distrito da Capital vão sendo reativadas. Três meses após a enchente, ode shows e atividades que seguem até domingo. No sábado à noite, por exemplo, o cantor Juliano Barreto apresenta o show Tributo a Stevie Wonder, que lotou a casa em março.



...com algumas mudanças

Outra casa de shows que ficou alagada na enchente reabre também neste fim de semana. Trata-se do Gravador Pub, que segue no 4º Distrito, mas em novo endereço. O estabelecimento deixou a rua Conde de Porto Alegre, e agora reabre na rua Ernesto da Fontoura, no sábado. Duas ótimas notícias para a cultura e para a cidade de Porto Alegre.

Fecha um, abre outro

O Procon Porto Alegre passa a atender a população, a partir da próxima segunda-feira, 5 de agosto, na rua Sete de Setembro, 723, Centro Histórico. O funcionamento será no térreo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia. A sala do Procon no Mercado Público será desativada.

Serviço completo

Leonid Streliaev/Divulgação/JC

Leitor da página, o fotógrafo Leonid Streliaev leu a matéria da Guarda Noturna dos anos 1940 e 1950 em Porto Alegre e enviou o emblema que era afixado na porta das casas por ela vigiadas.



Como é que é?

"Processo normal, tranquilo", disse o presidente Lula sobre a eleição na Venezuela. "O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham direito de se expressar, tenham direito de provar que não concordam. E o governo tem direito de provar que está certo". Melhor que essa, só a frase de antigo governador: as árvores crescem até a altura que atingem.

Muito além do futuro

Jornalista da Capital foi diagnosticado com uma doença chamada leucemia linfócitos crônica. O SUS marcou consulta com médico especializado para daqui a 891 dias. "Até lá estarei no São Miguel e Almas", comentou ele.

Parabéns, Unisinos

A Unisinos foi homenageada com uma placa pela Câmara Brasil-Alemanha pela passagem dos 55 anos de fundação, durante a reunião-almoço ontem. A universidade, que começou em prédio acanhado defronte a então Rodoviária de São Leopoldo, hoje é uma ilha de excelência e uma das glórias gaúchas.

Do Sena ao Dilúvio