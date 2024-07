João de Barro no Monumento ao Expedicionário

Este é único construtor que não tem falta de matéria-prima para suas construções. Ao contrário, barro é o que não falta para o João de Barro, como fazer a sua casinha bem embaixo do queixo da figura mítica de Atena (Atenas é a cidade) no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção. É deusa da mitologia grega que representa a bravura, obra do escultor Caringi. De certa maneira, com toda essa chuva, esse pássaro também contém bravura.



A cozinha do Magno

Professor do Instituto Gourmet, uma das maiores redes para a formação de profissionais do setor gastronômico no País, o gaúcho Rafael Lunardini está assumindo um novo desafio: o chef está à frente da cozinha do Magno Três Figueiras São Pietro, em Porto Alegre, onde é responsável pela preparação do menu do residencial de alto padrão focado no público 60 .

Fogões para flagelados

O Universo Alegria, a Arena do Grêmio e o Grêmio se uniram em ação de solidariedade para as famílias afetadas pelas recentes inundações nos bairros próximos ao estádio tricolor, em Porto Alegre. Ao todo, foram doados 150 fogões para famílias dos bairros Anchieta, Humaitá e Farrapos.

Azar dos passageiros

Moradores de Eldorado do Sul que trabalham em Porto Alegre queixam-se dos horários dos ônibus, às vezes só marcados na noite da véspera da viagem. E em Porto Alegre, a Viamão começou direito, mas agora o T-5 velho de guerra continua atrasando.

Viúvas do calor

É impressionante como a cidade está sensível para qualquer chuvinha, mesmo em baixos volumes, como se viu ontem, principalmente no Centro Histórico. Foi o que bastou para deixar o calçamento enlameado e acumular água perto dos bueiros e esgoto pluvial. Junto à umidade e o vento cortante, muita gente está com saudade do verão, mesmo tórrido.

Por falar em frio

Em dias como ontem, o fluxo de pessoas e carros vem registrando redução considerável, especialmente no Centro Histórico, com um detalhe: os ônibus com terminais na Salgado Filho rodaram com poucos usuários. Filas curtas, e olhe lá.

Proteção para autistas

Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei da deputada estadual Luciana Genro (PSOL) que objetiva instituir o fornecimento gratuito de protetor auricular para estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. Eles têm hipersensibilidade a sons.

Do coco à carne

O ex-ministro Odacir Klein, com seus 81 anos, assumiu a tarefa de coordenar o blog criado pelo Instituto de Pesquisa Gianelli Martins (IPGM) para acompanhar a tramitação dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, regulamentando a reforma tributária e suas incongruências. O coco não será tributado enquanto sobre a carne haverá incidência de tributo.

De Brasília, sem afeto

No Tá na Mesa da Federasul, ontem, palestrantes renovaram críticas à morosidade e imperfeição dos recursos teoricamente destinados às empresas gaúchas que sofreram perdas com a enchente. Foram contempladas apenas empresas situadas em áreas alagadas, esquecendo que as que ficaram fora delas tiveram problemas com sistemistas e insumos, sem falar na falta de transporte para escoamento.

Por falar em Brasília

Governantes que sobrevoam áreas atingidas por desastres climáticos costumam achar que isso basta para dar ânimo aos atingidos, esquecendo que a penosa reconstrução exige sangue, suor e lágrimas - e um pouquinho de afeto do presidente.

Patrimônio de Gramado