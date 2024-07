Recado nada sutil ao presidente Lula

A imagem mostra os palestrantes da reunião-almoço da ACPA, o MenuPOA, realizada na segunda-feira. No centro, a presidente da entidade, Suzana Vellinho Englert. O ágape, que contou com a presença de deputados federais e senador, foi marcado por fortes críticas à morosidade e burocracia das verbas apregoadas pelo presidente Lula (PT) para o Estado. Por enquanto, muita galinha e pouco ovo.



Mapa Econômico em Erechim

A segunda temporada do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, do Jornal do Comércio, já tem data para começar: 18 de julho, com o primeiro dos cinco encontros regionais. Será um painel em Erechim, cidade escolhida para debater desafios e oportunidades para a Região Norte do Estado.

Economia em transformação

O mote dos debates desta nova edição do Mapa Econômico será "ações para a retomada econômica e soluções para uma economia em transformação". As inscrições para o primeiro painel, em Erechim, já estão abertas ao público em

https://www.sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rs-em-erechim/2499698

O ascensorista

Lula vai falando mal do presidente do BC e o dólar vai subindo. Lula fala que o BC não devia ser independente, e o dólar sobe mais ainda. E o fato de ele ser independente contraria toda a política monetária de países de respeito. Aliás, com todo o respeito, com essa afirmação ele mostra que não entende nada de política monetária.

Delirantes compartilhados

Folie À Deux - A Compreensão jurídico-criminológica da folie à deux, os delirantes e seus crimes. O livro (Editora Escuna) se refere a um transtorno psicótico real que é conhecido como Transtorno Delirante Compartilhado. Os autores são Ney Fayet Júnior e Viviane Moojen Nácul.

A pedra da Maria

Que era só Rosário, mas entendeu de ficar só no prenome. Talvez sua grande rejeição tenha estimulado os marqueteiros do PT a descartar o sobrenome. E o fato de pesquisa recente mostrá-la com 30% das intenções de voto pode ser o teto, e não o piso. É o percentual que indica o tamanho da esquerda porto-alegrense.

La dona e mobile

Como diz a ópera Rigoletto. Serve para a política também. No entrevero entre os prefeituráveis da Capital surge o nome do tucano e ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior, com as bênçãos do Palácio Piratini. Problema um: não teria tempo de televisão.

Areia no caminhãozinho

Segundo uma raposa velha da política, eleição mesmo em Porto Alegre só no segundo turno. O primeiro é só treino classificatório, como na Fórmula 1. Aí vai contar o peso da escudeira e carros que não bailem na curva. Nesta primeira fase, muitos pré-candidatos estão naquilo que o povo fala, muita areia para o caminhãozinho. E é areia da enchente.

A pedra no caminho

No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, já dizia Carlos Drummond de Andrade. A reeleição de Sebastião Melo (MDB) esbarrou na enchente, por isso, dizem que é um problema para ele. Vozes experientes acham que não é bem assim, que ele tem muito capital político armazenado. Tem visitado bairros atingidos como o Sarandi e não levou pedrada.

Mudanças também no ar

Um avião da Air Europa precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Natal nesta segunda-feira. O voo tinha como destino a cidade de Montevidéu, no Uruguai, mas pousou no Brasil depois de uma forte turbulência ferir cerca de 30 passageiros. Episódios como este são cada vez mais comuns, inclusive turbulência severa de grande altitude.

Agência unida...

...jamais será vencida. O Sistema Nacional das Agências de Propaganda do RS lançou uma campanha que tem como objetivo reforçar os diversos benefícios que o Sistema Sinapro/Fenapro oferece aos associados.

Tout le monde