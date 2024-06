Venda de veículos sofre após enchentes

O presidente do Sincodiv/Fenabrave (revendas de veículos), Jefferson Fürstenau, traçou ontem em reunião as dificuldades do setor, que incluem, entre outras, a diferença no regime tributário do Rio Grande do Sul e o emplacamento de veículos 0 km. Além disso, ficaram um mês sem vender carros por causa da enchente. A presença das autoridades mostra o quanto o setor é importante. Estiveram no evento o chefe da Casa Civil do governo do Estado, Artur Lemos (PSDB); o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes (PP); e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (PP).



Crise = oportunidade

Ao lado da esposa Maria Elena, o empresário Jorge Gerdau não se fez de rogado quando o médico Gilberto Schwartsmann que conduzia um evento beneficente da Academia de Medicina do Rio Grande do Sul, no Teatro da Unisinos, localizou-o na plateia e indagou sua opinião do pós-cheias. "É uma fantástica oportunidade de dar uma sacudida, a partir da solidariedade surgida da tragédia, resultando em mudanças para transformar o Rio Grande do Sul em um estado novo e moderno", falou.

Vai um fuminho aí, freguês?

Até ontem, a tendência dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) era que cigarro de maconha pode ser confeccionado com pouco mais de 1 g da erva; ministros fixaram em 40 gramas o limite da descriminalização para uso pessoal. Perguntinha: as polícias vão andar com uma balança de precisão a tiracolo?

Estranhos no ninho

Ministros das cortes superiores não tem conversa de bar, não saem para as ruas sem forte aparato de seguranças, só frequentam eventos e restaurantes luxuosos em bairros idem, nunca comeram PF de pé-sujo nem pisaram os pés nas periferias, nunca falaram com anônimos policiais e PMs que combatem o tráfico, mas mesmo assim julgam algo cujos desdobramentos desconhecem, tais como liberar maconha para uso pessoal.

Quem não tem casa...

Fernando Albrecht/Especial/JC

...ocupa edifício. O antigo prédio do Ipase no Centro Histórico de Porto Alegre - agora do INSS - foi invadido pelo movimento MTST. A foto dá uma ideia do tamanho do edifício. Na parte inferior, abriram uma faixa com os dizeres "coletivo Maria Conceição Tavares", economista recentemente falecida e sem ligação com o Rio Grande do Sul. Vai ser uma missa para retirar aquele povo de lá.



Um enorme buraco

Na educação, em todos os níveis, desde o ensino fundamental até o superior, a interrupção das aulas devido à enchente e pós-enchente (era d.e.) causa prejuízos para todos, de colégios, escolas, aos alunos e professores e ao próprio mercado de trabalho. As águas molharam tudo.

Vale para todos

Por iniciativa do deputado estadual Delegado Zucco (PL), o plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que passa a garantir que prestadores de serviços de todos os naipes ofereçam, obrigatoriamente, novas promoções a todos os clientes, garantindo ao contratante a escolha pela mudança de plano contratado.

Desunidos como sempre

Pelo instituto de meteorologia que é disponibilizado nos celulares, teremos tempo bom com sol até a próxima terça-feira. Pelo ClimaTempo é exatamente o contrário. Se nem os previsores do tempo se acertam, queriam o quê do Brasil?

A vitamina que falta

Os dias plúmbeos sem sol que vivemos tem um agravante de diminuir a absorção da vitamina D. O mau humor e até a depressão resultantes são, em grande parte, agravados por essa deficiência vitamínica. Por isso, é comum ouvir pessoas dizerem "não aguento mais a falta de sol" e sucedâneos. Se o moral já andava baixo, pior com o tempo encoberto.

Fogo no Pantanal