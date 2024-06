A volta dos mercadeiros no Mercado Público

Podem chamar de resistência ou de teimosia, o fato é que nos dias que correm estamos assistindo uma enxurrada de voltas por cima. Como na música do compositor paulista Paulo Vanzolini, após se recuperar da depressão pela morte do filho, "Levanta, sacode a poeira/ dá a volta por cima!". Os mercadeiros são um bom exemplo, com cerca de 50% das operações reabertas. Parecia que não teriam forças, mas tinham. E de sobra. Estavam apenas aguardando a água baixar e a lama ser removida.



A falta que o trem faz

A importância do Trensurb voltar ao trajeto original até a Estação Mercado, no Centro Histórico, pode ser medida por um dado. Com menos movimento, só o Mercado Público deixa de contar com 200 a 300 empregos nas bancas. Agora imaginem em toda a área central.

Ônibus de ligação

A volta às operações do Aeroporto Salgado Filho está para o Rio Grande do Sul assim como o Trensurb está para Porto Alegre. Merece ser analisada a ideia de Ronaldo Pinto Gomes, gestor do Mercado Público, de colocar mais ônibus entre a estação Mathias Velho, de Canoas, e área próxima do Mercado, para contemplar o público do trem.

Ilha da fantasia I

Custa crer que os ministros que rodeiam o presidente Lula acreditem que o Rio Grande do Sul vai voltar a ser como antes da enchente até o final do ano. Basta ler os relatórios de perdas da Fiergs, Fecomércio e Farsul. Só na indústria, mais de 74% foram afetadas pela enchente. A Fiergs, para ficar só nela, relata queda de 19% nas exportações da indústria de transformação.

A ilha da fantasia II

Para dizer uma barbaridade dessas tem que ter visão estreita da realidade, e ignorar o fato de que quebras na indústria e agricultura interrompem uma vasta cadeia produtiva, que passa desde o ventilador até as máquinas pesadas. Afeta até a carrocinha de cachorro-quente. Brasília fica longe das desgraças nacionais, a não ser as causadas por ela, especialista na matéria.

Pronampe capenga

A Fecomércio-RS formalizou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugestões para que a edição emergencial do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) possa contemplar de forma mais efetiva os empreendimentos afetados pelas enchentes. O presidente da Federação, Luiz Carlos Bohn, chama atenção a um subsídio "tímido".

Menu do Melo

A volta do Menu POA, da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), ontem, teve o prefeito Sebastião Melo como palestrante. Raras vezes se viu a casa tão cheia. Foi interrompido por palmas várias vezes durante sua exposição.

Especialistas

Quem mora na aldeia conhece os caboclos e quem trabalha nas barrancas dos rios conhece suas manhas. Operadores de balsas, ainda comuns no Interior, sabem tudo sobre os cursos d'água em que trabalham, o que vem ou vai, informações das suas experiências gabaritadas pelos veículos que transportam.

Esse é o canal

O deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) enfatizou a urgência de dragagens nos canais de navegação devido à formação de imensos bancos de areia no Guaíba. Ele sugere auxílio da Marinha do Brasil para a utilização do equipamento "Side Scan Sonar" - similar a um mini torpedo -, que seria rebocado por navio para escanear o perfil do canal de navegação em Porto Alegre.

Jeitinho inflacionário

Quem inventa é inventor, e o Brasil está cheio. Estaria acontecendo uma discussão no Ministério da Fazenda e IBGE para retirar do cálculo do IPCA os efeitos econômicos da enchente gaúcha, de olho numa possível queda na Taxa Selic. Também é uma forma de diminuir artificialmente a taxa da inflação, não é mesmo?

Chama a prefeitura