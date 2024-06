De volta ao ninho

A turma do cafezinho do Z Café da rua Padre Chagas voltou a bater ponto nas sessões de sábados e domingos. A foto registra dois honoráveis membros do que já é uma instituição da cidade. Na esquerda, o advogado Emílio Rothfuchs Neto e Eduardo Macedo Linhares, da GAP Genética. Os outros da turma são da seleção de juniores - pouco abaixo ou pouco acima dos 80 anos.

Empreendedorismo à brasileira

O Brasil é um oceano de pessoas que do nada conseguem ser gigantes do empreendedorismo. Deveriam dar um destes prêmios empresariais para o dono de uma queijaria de Macapá que, com meros R$ 80 mil, virou gente grande e vai receber R$ 763 milhões do governo para importar arroz.