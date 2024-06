Levanta Rio Grande

Dezenas de entidades representativas da sociedade civil dos mais diversos segmentos reuniram-se na sede da OAB-RS para debater soluções, apresentar ideias e sugestões que serão enviadas aos poderes públicos municipais, estadual e federal, bem como iniciativas que possam ser adotadas pela própria sociedade civil, em um processo de reconstrução do Estado e sentimento positivo.



Nada é tão ruim...

... que não possa piorar. Além da falta de peças, proprietários de veículos precisam encarar preços da altura do Everest. Um módulo (controle geral do veículo) da Saveiro 2014, por exemplo, custa mais de R$ 13 mil.

Alegria de criança

Fábio Pilger/DIVULGAÇÃO/JC

O fotógrafo Fábio Pilger, que teve a casa invadida pelas águas em São Leopoldo, iniciou o trabalho de limpeza da casa e entorno e encontrou vários brinquedos (a maioria carrinhos) junto à uma montanha de entulhos e presenteou um garoto da vizinhança na rua Fernando Ferrari, bairro Rio dos Sinos. - Não imaginas a felicidade do piá! - contou Pilger, que fez centenas de resgates e serviu de guia para bombeiros de vários estados porque conhece o rio dos Sinos desde piá.

E aí, ministro?

Na primeira revoada de autoridades federais, Paulo Pimenta prometeu que TODOS os imóveis disponíveis destinados a leilão seriam integralmente destinados aos flagelados pelas enchentes do RS. Passados mais de 30 dias, até hoje não se ouviu mais falar no assunto.

Queijo, maçã, água...

Com as dificuldades logísticas durante a enchente, muitas marcas preferidas de água mineral dos porto-alegrenses nos supermercados e mercadinhos de bairro deram lugar a tantas outras, maioria desconhecidas. Apareceu até uma da marca Randon.

Eleições em Esteio

Reeleito com 85,50% dos votos em 2020, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, já definiu seu candidato para sucessão na cidade. É Felipe Costella (PL), que deixa o cargo de secretário municipal. A coligação é forte: PL, MDB, PP, Podemos, PRD e PSD.

Danúbio molhado

Na reprodução do jornal alemão publicada ontem, sobre a enchente que elevou o Rio Donau (Danúbio) 9 metros acima do leito, chama atenção a palavra DRAMMBRUSH, que significa rompimento catastrófico de barragem. Lá também não se calculou ou foi falta de manutenção. Pelo menos não permitiram moradias em cima do dique no Sarandi, cuja retirada teve que ser negociada.

Da França para cá

A Sodexo, multinacional francesa (vale-refeição) que tem uma forte conexão com o Rio Grande do Sul, mobilizou colaboradores, clientes e comunidades das suas redes de outras regiões do Brasil. Em um primeiro momento, doou 45 toneladas para o Banco de Alimentos do RS.

Força ao Vale...

Luciano Hang, dono das lojas Havan, anunciou a distribuição de R$ 10 milhões em cinco municípios do Vale do Taquari para famílias que serão selecionadas por dois clubes de serviço - Lions e Rotary da região.

...e o casal pontual

Ele contou, pela rádio "A Hora", de Lajeado, que encontrou na loja um casal de 60 anos, vindo de Arroio do Meio e que atravessou as passadeiras do rio Forqueta para pagar o carnê da Havan. "A gente precisa deixar em dia pra não perder o crédito", disse o marido.

E a saúde?