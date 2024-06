Disputa por restos

No Centro de Porto Alegre, nas imediações da Praça XV, Mercado Público e da avenida Voluntários da Pátria, até os restos da faxina das lojas de confecções e calçados são disputados por aqueles que perderam tudo e também pelos que não perderam nada mas vivem no miserê.



Lago que não é lagoa

Inadvertidamente, a página colocou "lago" antes de Guaíba. Com toda a brigalhada pela denominação (até na Justiça corre uma ação), lago é a mais errada. Lago é um sistema fechado, não tem estuário, foz, correnteza. Tem linguiça imobiliária e fiscal por baixo desse pirão.

Menos mal

Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre mostrou que 65,7% dos lojistas disseram que não foram atingidos pela enchente em Porto Alegre. Mas 20% dos respondentes tiveram seu estabelecimento totalmente invadido pelas águas e ainda, 15,2% foram parcialmente atingidos.

Doações Panvel

Mais de 190 mil itens em uma semana. Este foi o saldo de doações da Panvel nos últimos dias para os atingidos pelas enchentes. Entre os beneficiados estão seus próprios colaboradores, além de quatro entidades de auxílio às vítimas. A soma inclui material de higiene e limpeza, soro fisiológico, medicamentos, testes de leptospirose e Covid, além de fraldas.

Eleições EUA

Leitor comenta que nos Estados Unidos só disputam eleição presidencial indicados pelos partidos Democrata e Republicano. Na verdade, existem muitos deles, mas sem a menor chance, alguns até ridículos. Aqui quase sempre tem um tertius para fugir da bipolarização.

Piranhas da enchente

O Sul da Alemanha, em Baden-Wurttemberg também sofre com fortes inundações. A leitora Vânia, gaúcha de Montenegro que mora em München há décadas, conta que também lá os políticos tiram uma casquinha dos desastres, como se vê na imagem do alto da página do jornal.

Soldado do partido...

Há horas que o governo Lula está procurando um empreguinho para o ex-ministro Guido Mantega. Tentaram nas estatais, mas no meio do caminho surgiu a proibição de empregar políticos. Agora sonda a Braskem. Mantega apressou-se a dizer que aceitaria. Com salário de seis dígitos, até uma estátua de pedra aceitaria.

...e o caso Tancredo

Atribui-se ao quase presidente Tancredo Neves um caso quando era governador das Minas Gerais. Um correligionário o abordou para contar sua história. - Doutor Tancredo, dizem por aí que o senhor me sondou para ser secretário de Estado. - Diz que não aceitaste - respondeu o mineiro. E seguiu seu caminho.

Arroz vermelho

Quando alguém diz "é preciso fazer alguma coisa", quase sempre é decisão tomada de afogadilho, e que resulta em desastre. Foi o caso do arroz que o presidente Lula mandou importar. Tirou renda dos produtores gaúchos quando mais eles precisavam - e o resultado foi pífio. Quando um governante se mete a agricultor de asfalto, só podia dar errado.

Consolidação da imunoterapia

Dados confirmam que na imensa maioria dos tipos da doença, esses novos e sofisticados medicamentos melhoram os resultados do tratamento. Estudo holandês sobre o melanoma mostrado no congresso da Sociedade Americana de Oncologia aponta que 60% dos pacientes analisados apresentaram resposta significante com imunoterapia pré-cirurgia, sendo que 95% destes não apresentaram sinais da doença depois de 12 meses.

