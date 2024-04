Verde que te quero verde

lançamento oficial da Fenasoja 2024 No, nesta segunda, o governador Eduardo Leite usou a gravata com a estampa e logo do evento, a exemplo do presidente da Fenasoja, ao seu lado, Dário Germano. Elegância comme d'habitude. Cabe lembrar que as primeiras sementes de soja vieram em 1924, com Albert Lehenbauer, pastor luterano vindo dos Estados Unidos.



Os dois PCCI's

incêndio em pousada na avenida Farrapos Assunto momentoso devido ao, o especialista Valdir Morelle explica que há dois planos de prevenção, o cabeado e o sem fio. O primeiro tem a desvantagem do cabeamento poder ser destruído em caso de fogo. O sem fio alerta o dono ou responsável pelo imóvel. O ideal seria ligação direta com os Bombeiros, mas a corporação teria que ter uma estrutura gigante para monitorar todos.



Trânsito interrompido

As chuvas incessantes estão causando enormes prejuízos e dissabores no Interior. Na Fronteira Oeste e outras regiões que plantam arroz, a colheita atrasa porque não dá para botar colheitadeiras na lavoura. E as estradas vicinais de chão batido estão intransitáveis, de tal maneira que não conseguem acessar a sede. Sem falar que a BR-290 parece cenário de guerra, de tanto buraco.

O Holandês voador

noticiou a coluna Minuto Varejo Aos poucos a Capital vai ganhando delicatessen de qualidade superior à média. A Banca do Holandês do Mercado Público abriu nova operação em soft opening, na Plínio Brasil Milano, nº 1689, no Plínio Mall, como. Mas não fica só nisso. Os clientes poderão degustar pratos com produtos exclusivos do Holandês preparados pelo chef Felipe De Sicca.



As pedras do dominó

Casas Bahia Mais uma fraude de varejo se vê em palpos de aranha, a. Fez acordo com os bancos para liquidação extrajudicial. E como pedra de dominó, as grandes caem e levam outras junto.



Parabéns pra você

Será hoje às 19h o lançamento do livro dos 165 anos da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e a posse da nova diretoria, que terá como presidente reeleita Suzana Englert Vellinho.

Tranqueira geral

A maioria dos órgãos públicos e os Três Poderes têm gargalos. Os governos têm o Judiciário também e seriam necessários 33 anos e 6 meses para votar todos os 2.368 projetos com urgência regimental na Câmara dos Deputados.

Por falar em soja...

Nas colônias alemãs se usava soja como alimento para os porcos graças ao seu teor proteico, que os colonos conheciam empiricamente. Mas não exageravam porque essa leguminosa enfraquecia os ossos dos suínos.

Final feliz

Deixei o celular no Uber do motorista Juarez, no sábado de manhã. Minutos de grande aflição. Liguei para meu número e ele falou que o tinha deixado na sua loja, o brechó Gato Preto, na avenida Independência, nº 440. Recusou gratificação dizendo que nada mais fez do que a obrigação. E ainda agradeceu o papo que levamos na viagem. Arrepia os cabelos do braço, não?



Acervo precioso

O acervo particular de quatro mil livros de Gerd Bornheim (1929-2002), um dos mais importantes filósofos brasileiros, que deu aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e das suas duas irmãs, está agora à disposição na Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul, doados por testamento de Gerd.

A salvação da vaca

A empresa Lely, com sede na Holanda, está comemorando a instalação do robô de ordenha número 50 mil. Em contrapartida, o Lely Center Milkparts, subsidiário da empresa com atuação global sediado em Westfália, no Rio Grande do Sul, anuncia a venda do 50º robô de ordenha na sua área de atuação. O equipamento está em fase final de instalação na propriedade rural da família Mazutti, em Guaporé, na Serra Gaúcha.

Senha