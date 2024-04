Leite lamenta falta de recursos para o RS durante lançamento da Fenasoja

Das primeiras sementes plantadas Brasil à liderança mundial na produção de soja, passaram-se mais de 100 anos. O centenário da chegada do grão no País será celebrado na Fenasoja 2024, que ocorre de 17 a 26 de maio, no Parque de Exposições de Santa Rosa. No lançamento da agenda – realizada na manhã desta segunda-feira (29), no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre –, a organização destacou a expectativa de anunciar “a maior safra de todos os tempos” nesta edição. Convidado para a cerimônia, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou a falta de recursos nacionais para o Estado.

“Em outras regiões, a gente vê aportes do governo federal, que infelizmente não acontecem na nossa região. São dezenas de bilhões de reais que vão, por exemplo, nos fundos constitucionais, atender financiamentos subsidiados no norte, no centro-oeste, no nordeste do Brasil”, pontuou o chefe do executivo do RS.

Em nível municipal, o vice-presidente da Famurs, Marcelo Arruda, salientou o vínculo entre as prefeituras e o desenvolvimento do agronegócio. “Das nossas 497 cidades, 300 delas, que são municípios de até 5 mil habitantes, têm praticamente 90% da sua economia voltada para a agricultura. Então os prefeitos, as suas administrações têm criado inúmeros programas para manter a família no campo, mostrando o que tem de tecnologia, para trabalhar menos com o braço e mais com a inovação”, ressaltou. Para o prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, é “muito importante que todo esse movimento econômico, social e cultural gerado por esse grão aconteça no Rio Grande do Sul”.

De acordo com o presidente da Fenasoja, Dário Júnior da Motta Germano, foram investidos mais de R$ 5 milhões em melhorias de infraestrutura e calcula-se chegar a R$ 2 bilhões em negócios, superando os R$ 1,2 bilhões registrados na última edição (em 2022). “Já temos confirmados mais de 600 expositores para celebrar este momento histórico. Os produtores são os grandes heróis e os grandes ativos do agronegócio, e nesse ano contamos com diversos fatores foram muito favoráveis. Tudo indica que teremos uma colheita recorde”, comemorou o dirigente.

Neste ano, o Exporural, evento simultâneo à Fenasoja, passa a contar com 60 mil metros quadrados, área três vezes maior em relação à edição anterior. Com isso, serão ampliadas também as oportunidades de negócio aos 60 expositores dos segmentos de máquinas, implementos, instituições financeiras, cooperativas, instituições de ensino, empresas privadas, empresas públicas e empresas de tecnologia que trazem as tendências de uma agricultura do futuro.