De jornaleiro a prefeito

Prefeito de Guaíba e recém-empossado presidente da Granpal, que reúne 20 municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, Marcelo Maranata (PDT) tem uma relação com jornais que remonta à adolescência vivida no município de Camaquã. Nas noites e madrugadas, Maranata montava e distribuía os jornais dos assinantes, incluindo o Jornal do Comércio, que chegava nos ônibus da empresa Frederes. Em visita ao JC, o prefeito contou a história, que se mistura à história do jornalismo impresso no Rio Grande do Sul.