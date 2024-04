O roubo de Napoleão Bonaparte

Não é qualquer família de imigrantes alemães cujos antepassados tiveram uma frota de embarcações roubada do ancestral por Napoleão Bonaparte. O Brasão conta a história. Os Selbach se dedicavam à navegação fluvial nos rios Mosela e Reno - os braços da forquilha invertida. Então, ele foi refeito com o timão quebrado, mostrando sua ira pelo furto do francês.



...e a história da família Selbach

A peça também mostra que se dedicavam à pecuária (cervos) e agricultura (trigo). Os descendentes de Hans Peter Selbach, que chegou no Brasil em 1829, terão encontro dia 19 de maio em Santa Teresinha, Bom Princípio, se estendendo por todo o dia e incluindo palestra do historiador da família, Jacob Christiano Selbach. Os valores devem ser pagos pelo Pix do Encontro Selbach.

O último recurso

A lembrança do velho Centro de Porto Alegre deixa veteranos melancólicos e jovens curiosos - afinal, o que tinha de tão especial a área central da capital gaúcha? Para começar a conversa, nada a ver com a área central de hoje. O Centro era um oásis Na Praça da Alfândega, quase ao lado dos cinemas Imperial e Guarani, ficava o Matheus, um misto de padaria com comida a quilo e lanchonete. Eram dois os pratos fortes: pernil em pão com um molho supimpa e o cachorro-quente. Para beber, Guaraná Caçulinha, suco de laranja ou batidas (vitaminas para os paulistas) de banana ou abacate. Ali aglutinavam-se espécimes variados, alguns de dia, outros de madrugada, porque a área era segura. Nos bancos da praça, conversavam noite adentro intelectuais, filósofos ou insones. Entre os que frequentavam a praça, estava o doutor Zeca. Nessas horas tinha a acompanhá-lo um amigo, o V., baixinho ao extremo, que tinha em Zeca seu único confidente. Mas era baixinho mesmo, a centímetros de ser, no politicamente correto, "pessoa verticalmente prejudicada". Certa noite, o baixinho desabafou. - Zeca, és o único a quem posso contar meu drama. Não tens ideia da minha triste vida por causa da minha baixa estatura. Piadas e apelidos me acompanham desde a infância, pintor de rodapé, tampinha.... Soluçou. - ...eu sofro, Zeca, não aguento mais minha altura! E o pior é que não há solução, não posso fazer nada! Zeca não perdeu vaza. - Já experimentaste aguar os pés?



Fiergs na Alemanha, uma veiz

Feira de Hannover, na Alemanha , com o objetivo de garantir um ponto de apoio à comitiva nacional, fornecer informações da indústria e como referência para saída aos circuitos guiados a importantes empresas e instituições dentro da Feira. O estande da Fiergs dá suporte à delegação nacional, com mais de 240 integrantes na, com o objetivo de garantir um ponto de apoio à comitiva nacional, fornecer informações da indústria e como referência para saída aos circuitos guiados a importantes empresas e instituições dentro da Feira.



Bem lembrado

A propósito da nota sobre a vantagem dos ônibus em trajetos congestionados, leitor lembra que as lotações também gastam menos tempo, e, além disso, agora permitem inclusive o uso do Pix e de cartões de crédito e débito. Verdade.



Perda do encanto

Para estancar a queda de popularidade, o governo Lula escolheu empresas de mídia, uma licitação que envolve R$ 200 milhões. O que a história nos ensina é que nenhuma campanha publicitária reverte o prestígio de governos. Será muito barulho por nada. O que o governo precisa é encarar a perda do encanto.

Grande façanha

Em 2023, a ampliação da malha metroferroviária registrou discreto acréscimo de 4,1 quilômetros. Para os próximos cinco anos e considerando apenas as obras em andamento, o crescimento poderá alcançar 66 quilômetros e 59 estações. Nossa, que crescimento espetacular...

Nós fora

18 categorias que terão redução da alíquota No projeto que regulamenta a reforma tributária enviado ao Congresso, figuram, inclusive "economistas domésticos". Presume-se que sejam as antigas "do lar". Mas jornalistas estão fora. A eles, o rigor da lei.



Aliás...

Em um gesto magnânimo, o governo quer terminar com o imposto de renda de quem ganha meio salário mínimo. Às vezes dá a impressão que colocaram alguma coisa na água que se bebe em Brasília.

O assassinato do luar

O avanço de placas e luminosos mais a iluminação pública impedem que se veja todo o esplendor da lua cheia, aquele da música. Agora querem botar um painel gigante no Morro da Embratel. Pelo andar da carruagem não seria surpresa se a Coca-Cola colocar seu logo na Lua.

Donas do campinho

Para mostrar a representatividade das mulheres no agronegócio gaúcho, o Universo Pecuária está marcado para os dias 7 a 11 de maio em Lavras do Sul. Entre as homenageadas do Troféu Mulheres que Inspiram estão Beth Lemos e Marjorie Kauffmann, secretária estadual do Meio Ambiente. Também haverá o Mulheres em Ação e o grande Remate Mulheragro.

Os especialistas

O catatau da regulamentação da reforma tributária que o ministro Fernando Haddad entregou ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), levará tempo para ser digerido. Como nos exames clínicos onde se lê "leves traços de albumina", que é um perigo, há igualmente leves traços de que vai sobrar para os contribuintes.

Os especialistas II

Não existe reforma tributária em que o governo perca arrecadação. Claro que deve ter muito bode na sala, e os deputados tratarão de tirá-los como previsto pelos técnicos que elaboraram o documento. Os técnicos da fazenda são peritos nesta arte, tipo consultar relógio com luvas de boxe embaixo da água.

Corte da Lava Jato