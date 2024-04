Eleições na Fiergs

Faltando menos de um mês para a disputa, o candidato a presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) pela Chapa 1, Claudio Bier, tem rodado o Estado em reuniões com sindicatos e relata boa recepção. "Temos um colégio eleitoral enxuto, onde todos têm bom relacionamento. E a aceitação tem sido excepcional", avalia Bier, que conta com nomes como André Gerdau Johannpeter, Clóvis Tramontina e Daniel Randon na chapa.