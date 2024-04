A igreja que trocou de roupa

Até a rua Vigário José Inácio foi chamada de rua do Rosário. Ela tem duas identidades, a Nossa Senhora do Rosário, que abriga a estátua de Nossa Senhora dos Navegantes na festa que tem esse nome. Não é uma bela história. Originalmente era irmã gêmea da Igreja N.S. da Conceição na Independência, mas o então arcebispo Dom João Becker mandou demolir a original. Não foi uma boa troca.

O caso do defunto ambulante

A história da cuidadora de idosos que levou de cadeira de rodas um cliente morto a um banco em Bangu, Rio de Janeiro, para sacar dinheiro na conta dele é um causo de nunca esquecer. Ela alegou que ele estava vivo quando chegou na agência e que morreu no caminho, o que faz sentido. Morto não digita senha. Episódios com mortos enchem um livro. Nos anos 1980, em uma ruidosa mesa do Bar Pelotense, na rua Riachuelo, soube-se que um da roda havia falecido, e que o velório era no Cemitério João XXIII, capela tal. Depois de várias saideiras, lá se foram os demais prestar a derradeira homenagem àquele que em vida fora um soldado do uísque, e soldado de primeira classe. Em lá chegando, resolveram molhar o bico na lancheria do cemitério. Após algumas rodadas e efusivos brindes à memória do falecido, foram à capela. Compungidos, formaram um círculo ao redor do caixão, deram pêsames à família - que não conheciam, não se mistura família com bar - e choraram abraçados. E assim ficaram por meia hora.

Um deles, um engenheiro polaco que era mais observador, resolveu olhar o defunto mais de perto. Ele tinha a mania de fechar um olho para concentrar esforços no outro, ficou a centímetros do vidro e deu um salto para trás.

- Não é ele! Entramos na capela errada!

E mais essa. Como o tom de voz do polaco era tão potente que acordava defunto - menos esse - houve um início de tumulto entre os que lá estavam. Pelo menos dois que não eram íntimos do indigitado falecido repetiram o gesto do engenheiro, vai que, não é mesmo? O pelotão de borrachos saiu em ordem desunida e foi para o novo desafio, descobrir em qual capela o amigão estava sendo velado. Para melhorar a visão, resolveram calibrar a pressão com mais uma rodada, desta vez em um bar mais distante. Voltaram 40 minutos depois e fizeram uma pesquisa na secretaria do João XXIII.

Contaram que nunca houve velório com o nome fornecido por eles. Foi mais um choque coletivo. Depois de alguns telefonemas souberam que os atos fúnebres seriam no São Miguel e Almas, e para lá correram. Mais uma amarga desilusão, o enterro já fora feito. Voltaram para a Pelotense e fizeram uma investigação para identificar quem fora o "fiadamãe" que dera o serviço errado. Ninguém se lembrava mais do patife.

Teve também o caso defunto que, ao ser carregado para a última morada, estatelou-se no chão porque a família pediu um caixão barato, mas essa já é outra história.