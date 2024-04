Os resistentes do Centro

Centro Histórico ainda resistem em ambiente desfavorável. Caso do Restaurante Berna, no 7º andar do prédio da ACPA. Com janelões enormes, a vista para o Guaíba e para as ilhas é espetacular. E não está incluída no preço. Alguns restaurantes doainda resistem em ambiente desfavorável. Caso do Restaurante Berna, no 7º andar do prédio da ACPA. Com janelões enormes, a vista para o Guaíba e para as ilhas é espetacular. E não está incluída no preço.



Nano, a bola da vez I

Há um ano, o Brasil tem seu primeiro nanossatélite na órbita da Terra. O VCUB1, de pequeno porte, foi desenvolvido pela Visiona Tecnologia Espacial, joint-venture entre a Embraer e a Telebras, o dispositivo contou com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii).

Nano, a bola da vez II

O descobridor da nanotecnologia Richard Feynman (1918-1988) apresentou a novidade com esta frase: "Há muito espaço lá embaixo". Hoje, há um sem número de aplicações especialmente na medicina. Há um robô que é injetado na uretra e "limpa" a próstata sem cirurgia. Disponível na praça, mas não é barato.

Ainda há juízes em Brasília

Entre os contrariados com a decisão monocrática do CNJ, afastando desembargadores do TRF-4, está o ministro Luís Carlos Barroso, presidente do CNJ, que considerou a medida "ilegítima, arbitrária e desnecessária".



As primeiras nações

O Instituto de Estudos Culturais e Ambientais comemora o "Dia dos Povos Indígenas" neste domingo. A iniciativa faz parte do Projeto Ar, Água e Terra desenvolvido em dez aldeias Guarani do RS com patrocínio da Petrobras Socioambiental. O Projeto busca a conservação de 3.000 hectares dos biomas Pampa e Mata Atlântica.

Dez anos sem Adão Oliveira

Dono de um texto hábil e saboroso, o colunista político Adão Oliveira morreu há uma década. A data foi nesta semana, Adão faleceu em 15 de abril de 2014. Além de décadas atuando no JC, o jornalista também dirigiu a TVE. Volta e meia é lembrado, com carinho, por colegas e no meio político.

Stalin, por Montefiore

Um dos palestrantes do Fronteiras do Pensamento é Simon Montefiore, que tem vários livros sobre o comunismo. Para a coluna, o melhor deles é Stalin - A Corte do Czar Vermelho. Baseia-se em documentos e degravações, todas fontes primárias. Você lê como um romance - de terror. O que esse títere aprontou na Rússia (União Soviética)ao longo da sua vida é de pasmar. Deveria ser distribuído em escolas.

Soldada do partido

A vereadora Cláudia Araújo lançou seu nome como pré-candidata à prefeitura pelo PSD. Entretanto, há uma intensa negociação com os partidos da base para indicar o nome a vice na chapa do prefeito Sebastião Melo (MDB) à reeleição, a qual a edil é vice-líder também.

Azar do emprego

Há informações que uma poderosa siderúrgica estrangeira desistiu ou adiou a intenção de colocar uma laminadora no Ceará. Por trás, a concorrência do aço chinês, que enfraquece as siderúrgicas nacionais e não emprega brasileiros. Tem padrinho forte.

Prêmio

A jornalista Lívia Araújo é uma das vencedoras do Prêmio ABF Destaque Franchising José Lamônica de Jornalismo de 2024, promovido pela Associação Brasileira de Franchising com a reportagem "Ensino de idiomas busca se reinventar no pós-pandemia", veiculada no caderno Empresas & Negócios do JC em 2023.

De um leitor

"Esse País é surreal. O Ministro da Justiça e a Defensoria Pública da União contestam a revogação das "saidinhas" pelo Senado Federal sob a alegação de que causará instabilidade nos presídios. Verdadeira inversão de valores".

O chimas do papa