A história do Centro Histórico

22 Dezembro 2022

Fica no Centro Histórico a via pública mais antiga de Porto Alegre, a Rua da Praia, que tem o nome oficial de Rua dos Andradas. Nela se conservam diversos casarões que eram voltados ao comércio. Esta rua sempre foi ponto de referência para compras em lojas, escritórios, oficinas e ateliês, tendo um dos mais antigos centros comerciais - a Galeria Pedro Chaves Barcellos, em funcionamento desde os anos de 1930, e que tem sua arquitetura inspirada nos palácios europeus. Outro ponto importante do bairro é a região da Praça da Alfândega, que sempre foi sede de instituições financeiras, como os antigos Banco da Província, Meridional, Previdência do Sul e até hoje com o Safra, Banrisul e Caixa Econômica Federal.