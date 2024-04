O ensinamento do Rei do Mocotó

Hoje é comum empresas colocarem em prática o pós-venda, uma estratégia que era desconhecida no passado, mas que hoje é indispensável. O cliente gosta de ser lembrado e que a empresa lembre dele nas horas boas e más. Mas não chega a ser bem uma ideia moderna. O mais antigo pós-venda que se conhece era comum no passado, hoje está escrito para quem sai do Rei do Mocotó, de Sergio Barsotti (foto), que todos conhecem e também uma figura que conhece todo mundo.



Vitória da OAB/RS

O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, tem buscado no Tribunal de Justica do Estado (TJRS) a aprovação do PL que dispensa o adiantamento do pagamento de custas judiciais nas execuções de honorários sucumbenciais e atribui a responsabilidade ao vencido. Pois agora, o Órgão Especial do Tribunal aprovou o anteprojeto que altera a lei da Taxa Única de Serviços Judiciais, que deverá ser apresentado na Assembleia Legislativa.

A medida da garfada

aumento da alíquota do ICMS de 17% para 19% Nessa discussão sobre ofalta o essencial: 17% já é alto. No passado, anos 1960, havia o ICM e o IVC, imposto sobre mercadorias. Foi a partir deles que esse imposto foi aumentando. Aliás, prevê-se que o IVA - Valor sobre Valor Agregado - entre em vigor em 2025. É o mais democrático e insonegável o tributo, adotado por boa parte dos países.



Eis a razão

O Banco Central lançou a moeda de R$ 5,00, mas que custa R$ 440,00. Colecionável e coisa e tal. É por isso que os extraterrestres não invadem o Brasil. É um País muito complicado.

Mais uma vez

Manifestou preocupação com o conflito no Oriente Médio Mais uma vez o Brasil deu uma de Joãozinho do passo certo., mas não condenou explicitamente o ataque do Irã a Israel, mesma atitude quando da selvageria do Hamas. Parece que estamos sempre do lado dos bandidos. A Federação Israelita emitiu nota de protesto pela posição do governo Lula.



E as nossas?

O presidente Lula disse que vai embrulhar pessoalmente a primeira picanha brasileira exportada para a China. Com todo o respeito, Excelência, mas e as picanhas do povo que o senhor prometeu?

Audiência Pública

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) e o Ministério Público do Trabalho no RS (MPT-RS) realizarão nesta quinta-feira, a partir das 14h, a audiência pública Desafios para a prevenção de acidentes: o adoecimento e a informalidade. O evento é aberto ao público. Inscrições no site www.trt4.jus.br.

Cinto apertado

Em tempos de grande inadimplência, alguns bancos estão diminuindo drasticamente o limite de crédito para correntistas, mesmo para quem tem aplicações. Caso do Itaú, que na Fronteira Oeste está gerando reclamações. Uma investidora teve seu limite diminuindo de R$ 34 mil, que raramente utiliza, para ridículos R$ 500,00.

Jogo de empurra

Leitor que mora na Av. Leonardo Carlucci, bairro Espírito Santo, conta que na esquina há uma pequena árvore que envolve os fios de energia que, com os ventos fortes, assustam com as faíscas produzidas. A CEEE equatorial explicou que isso era com a prefeitura, mas ela remeteu o pepino para a CEEE Equatorial.



A trajetória de Péricles

O empresário Péricles de Freitas Druck será homenageado com uma jantar dia 27 na Casa NTX, em Porto Alegre, ocasião em que será lançado um documentário sobre sua vida e obra.

Registros do coração

Porto Alegre é sede mundial do tratamento por cateter de válvulas cardíacas, de 17 a 19 de abril. A capital gaúcha recebe especialistas estrangeiros e de vários estados no Simpósio TVI - Transcatheter Valve Intervention (Intervenção de Válvula Transcateter) - Centro de Convenções do Hotel Hilton.

Chance zero