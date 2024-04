O botão do pânico

Quem passa no Largo Glênio Peres, no Centro de Porto Alegre, ou nas calçadas do entorno, ouve com alguma assiduidade o aviso de que a Guarda Municipal está monitorando a área, e que, em caso de emergência, basta apertar o botão no totem para acioná-la. Eis aí uma boa ideia. É comum que amigos do alheio façam das suas contando com "ene" rotas de fuga da área. Pois essa moleza acabou.



A vez dos idosos

No documento Macrotendências, emitido pela Associação Brasileira de Shopping Centers sobre tendências do varejo, lê-se que o Brasil não é mais um país de jovens. O envelhecimento não chega a ser novidade, a taxa de envelhecimento da população é muito maior do que se esperava. Enquanto que o crescimento populacional médio no País é de 0,5% ao ano, a taxa de crescimento das pessoas com 60 anos ou mais é 2,97% ao ano.

Dinheiro não cai do céu

As notas sobre as causas da diminuição das reservas na hotelaria de Gramado e os altos preços das operações gastronômicas, agora somados às salgadas entradas para os parques temáticos e a perda do charme da cidade, repercutiu entre leitores - 100% dos que se manifestaram concordam com a página. Tem que aduzir uma verdade, o dinheiro não se multiplica. O gasto com uma atração diminui a disponibilidade financeira para outras operações.

E o comércio eletrônico?

O comércio eletrônico não é o grande concorrente dos shoppings center, segundo o mesmo documento. E em muitos casos, inclusive, é um aliado do shopping, em virtude das várias formas de complementaridade que passaram a existir no varejo multicanais.

Lá vamos nós de novo

o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tem razão na guerra contra Elon Musk é de esquerda. Quem acha que há censura nas redes sociais é de direita. Um detalhe: o sul-africano conhece muito nossas mazelas.



Aquele abraço

Ao leitor Beto Castilhos. Ele me encontrou no Centro Histórico de Porto Alegre perguntando se eu sabia quantas "voltas" tem a cidade. Bem, falei, conheço assim de relancina A Volta do Guerino, que tem a estátua Obirici de braços abertos à sua espera, e a Volta do Gasômetro. "Tem mais uma, a volta do Fernando Albrecht", falou ele. Pela volta que me cabe, obrigado.

Alerta sonoro

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou o prosseguimento do projeto de lei proposto pelo deputado Capitão Martim (Republicanos) de implementar um Sistema de Alerta Sonoro contra inundações em municípios estrategicamente selecionados. A ideia é boa. Na calada da noite e com águas traiçoeiras se aproximando, a população ribeirinha pode não se dar conta do perigo.

Voando e quebrando I

A toda hora se lê que esta ou aquela companhia aérea fechou o balanço com prejuízo e, na maioria das vezes, prejuízo colossal. É uma equação complicada, porque cerca de 40% dos custos correspondem ao combustível e de 10% a 12% com gasto com pessoal. Nas estrangeiras, o combustível representa cerca de 20%.

Voando e quebrando II

Por isso, muitas delas acabam quebrando, como informa o InfoMoney. Já nos aeroportos, portos e rodovias há estudos que garantem o retorno de investimento na proporção de R$ 50,00 para cada R$ 1,00 investido. Mas cada caso é um caso. No caso da aviação, a chave é a taxa de ocupação da aeronave.

