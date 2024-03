O impulso das eólicas em Livramento

Um novo impulso à economia de Santana do Livramento e região será dado com o início da operação de um novo parque eólico no município. Trata-se de empreendimento da Eletrobras, através da subsidiária CGT Eletrosul,

Projeto bilionário

Eleição na Câmara Alemanha

A eleição para presidente da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul será no dia 26 de março. O pleito vai definir a gestão 2024/2026 da entidade. Haverá assembleia pela manhã, seguida de anúncio oficial do escolhido em reunião-almoço.

Expectativa com a soja

Colheita de soja no município de Tiradentes do Sul Charles Wohlschick/EMATER/DIVULGAÇÃO

A safra de soja será cheia neste ano, após duas temporadas de estiagem e quebra. Por isso, é grande a expectativa. Com 65% das lavouras em fase de enchimento de grãos e 19% em maturação, a Emater divulgou, nesta quinta-feira, que a colheita da oleaginosa chegou a 1% da área cultivada nesta safra. Na foto, o trabalho feito em lavoura em Tiradentes do Sul. A expectativa é superar 22 milhões de toneladas em solo gaúcho.

Futebol sem fronteiras

O presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP), cumpre agenda na cidade de Posadas, na Argentina. Na saída do Parlamento de Misiones, onde focou em atividades de integração, sua assessoria registrou uma cena curiosa. O parlamentar, que atua como centroavante nas horas vagas, tirou uns minutos para falar sobre futebol com os hermanos, atuais campeões mundiais. E até exibiu técnica no trato com a bola ao interagir com crianças argentinas.