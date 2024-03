O prestígio do Marcas em um saguão lotado de autoridades

interino

Empresários, dirigentes de federações, dezenas de presidentes de entidades de classe, gestores públicos, executivos, publicitários, jornalistas. Cerca de 800 lideranças se reuniram na manhã de ontem para a aguardada divulgação da pesquisa Marcas de Quem Decide. O saguão do Teatro do Sesi ficou lotado, antes da solenidade, momento muito aproveitado para reencontros e atualização sobre novidades do mercado durante um cafezinho. Neste início de março, é também uma retomada dos encontros empresariais. O Marcas é, ainda, um momento de registros fotográficos, como este acima, que reuniu o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero; o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; e o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.