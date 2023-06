O relógio parado na Rua da Praia

Fundada em 1911, a International Business Machines começou com Herman Hollerith, de onde veio o termo holerite do contracheque, usando cartões perfurados. Depois, a IBM foi pioneira no computador. Nos anos 1950, a então gigante construiu o Edifício do Relógio, na esquina da Andradas com a rua da Ladeira, em cima pôs um grande relógio analógico, que parou de funcionar há mais de 50 anos.