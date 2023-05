Uma nova ilha no Guaíba

Uma ilha no Guaíba que sempre foi provisória, dependendo do regime de chuvas, agora veio para ficar. Na esquerda, parece que está com a língua de fora, e, no meio, até uma árvore cresce livre, leve e solta. A prova dos nove será quando o Guaíba encher de verdade. Quando as chuvas voltarem a milhão, o aluvião que a criou talvez a fortaleça.



Mal na parada

matéria nesta edição Na palestra que fez no Tá na Mesa da Federasul ontem (), o chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), escancarou a impossibilidade da Corsan pública conseguir investir o necessário no saneamento. E é impressionante o passivo trabalhista da Corsan, o grande mal das empresas públicas. Não precisa cavar fundo para descobrir as causas



Por isso...

...cui prodest, a quem interessa a não privatização da Corsan? Também não preciso ir fundo para saber o motivo.

Novos ares no Centro

A confirmar: a prefeitura da Capital estaria pensando em comprar o enorme e totalmente desocupado prédio da Previdência Social, junto à chamada Prefeitura Nova, que abrigaria secretarias. Ambos são lindeiros na Travessa Mário Cinco Paus. Hoje, a prefeitura paga até R$ 70 mil ou R$ 80 mil mensais de aluguel com algumas repartições. Posteriormente, uma passarela ligaria os dois prédios.

Ô de casa!

Levantamento da Brain Inteligência Estratégica aponta que o trabalho presencial voltou a crescer. De acordo com a pesquisa, entre 2020 e 2021, 27% dos trabalhadores atuavam presencialmente, já em 2022, o percentual quase dobrou, subindo para 45%.

Porém...

Embora as empresas tenham retomado o trabalho presencial no pós-pandemia, o levantamento aponta que 83% não desejam passar 100% do tempo no escritório. Tomaram gostinho de casa.

Pensando bem...

Além das fake news nas redes sociais, o brasileiro tem todo o direito de desconfiar de políticos-fake, que prometem de tudo em campanha e, uma vez eleitos, não fazem nada depois. É uma praga mundial, não é só nossa.

Baita novidade

A Petrobras estuda implantar no Brasil projeto inédito de hub de captura e armazenamento geológico de CO2 em parceria com outras empresas. O projeto consiste em criar uma infraestrutura de escoamento do CO2 a partir de locais de captura em instalações industriais e armazenamento permanente em reservatório abaixo do leito marinho.

Nova direção

A partir desta sexta-feira a deputada Delegada Nadine (PSDB) irá assumir a presidência da Assembleia Legislativa até o dia 12 de maio. O ato de transmissão do cargo acontece hoje, às 13h45min. Durante o período, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin (MDB), estará em missão internacional promovida pelo governo do Estado.

A falta que ela faz

Leitor vizinho de uma farmácia no bairro Petrópolis perguntou à balconista porque descartava dezenas de caixas de papelão no contêiner de rua, destinado a resíduos orgânicos: — O gerente mandou a gente se livrar do lixo! — respondeu, visivelmente irritada. De que adianta contêineres, lixeiras e outros que tais se não há educação?

Bom Pastor de Igrejinha

O projeto de construção do Centro de Saúde Multiprofissional para pessoas com deficiência e necessidades especiais no Hospital Bom Pastor, de Igrejinha, foi apresentado para a Secretaria Estadual da Saúde. O deputado Joel Wilhelm (PP) e o prefeito Leandro Horlle participaram da reunião.

Parabéns a nós

Leia mais aqui. A Federasul completou 95 anos em 2022, o Jornal do Comércio festeja 90 anos em 2023. Poucos anos de diferença que os tornam praticamente contemporâneos. Ontem, a Federasul fez uma bonita homenagem ao JC, que teve a presença de toda a diretoria.



Aquele abraço