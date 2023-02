Cavalgada do cimento

A tradicional Cavalgada do Mar lida cada vez mais com selvas de pedra ao fundo, como mostra o desfile de garbosos cavaleiros chegando na praia de Capão da Canoa. É cada vez mais difícil encontrar um trecho do Litoral que não exiba prédios altos em profusão. Rumo a Balneário Camboriú, isso sim.

Os esquecidos

Existem dúzias de publicações sobre restaurantes e churrascarias antigas de Porto Alegre, quase sempre elogiados como ilhas de excelência. Na verdade, alguns deles vendiam má comida e, em outros, o comer bem era uma loteria. Em muitos, você só comia bem se fosse amigo do dono. Tal como hoje.

Mas já havia uma legião de esquecidos neste rol, ou porque ficavam longe do Centro ou da imprensa especializada. Caso da Cabana do Santos, no IAPI, cujo dono repetia que foi a primeira churrascaria de Porto Alegre, ainda na década de 1939. Si non e vero e bene trovato.

Pizzaria tal como as que conhecemos hoje eram poucas, pouquíssimas. A melhor na opinião deste humilde escriba foi a Pizzaria El Molino, na avenida Cristóvão Colombo após a Ramiro Barcelos para quem vai para o bairro, à direita. Poucas opções, o diferencial era o molho secreto que ficava nas mesas dentro de uma garrafa de Pepsi-Cola, que dava de relho na vendagem da Coca-Cola na época. O molho não era só bom, era sublime.

Outra casa esquecida é a Gruta Baiana, à esquerda de quem vai na mesma Cristóvão Colombo, nas imediações da Hoffmann. Há quem lembre dela na avenida Assis Brasil, no Cristo Redentor, com uma bomba de gasolina na frente. Como o nome explica, servia vatapá, moqueca de camarão e outros pratos típicos. Era uma casa recuada com uma mureta de pedra a cercá-la. Cara e boa, mas não como hoje que algumas servem camarões do tipo onde estás que não vejo.

Na esquina com a Almirante Barroso, um casarão abrigava o Ratskeller, hoje na avenida Pará. Adiante, perto da Dr. Timóteo, a churrascaria Rancho Alegre, com carnes mais selecionadas. Na época, se abatia boi com seis ou sete anos, então, carne macia era difícil. Exigia bons dentes.

Na Vila Dona Teodora, atrás da hoje parada do Trensurb, a Churrascaria Ao Coração servia churrasco com foco no coração de boi. A frente da rua era de chão batido com serragem para absorver a umidade. Outro ilustre esquecido, o Galeto Scur, localizado na Benjamin Constant quase Cristóvão Colombo, vivia lotado. Como se vê, a Cristóvão era rua do bem comer.