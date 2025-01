Fiat equipa o Mobi com a motorização 1.0 Firefly Flex

O subcompacto, um dos 10 automóveis mais vendidos no Brasil no ano passado, ganha um "upgrade" sob o capô, ficando mais potente, econômico e atrativo para os consumidores. As versões Like e Trekking passam a dispor de até 75 cv de potência e 105 Nm de torque (10% maior) quando abastecidas com etanol.

O desempenho do veículo foi beneficiado. A aceleração de zero a 100 km/h agora é feita em 14,7 segundos e a velocidade máxima subiu para 164 km/h (12 km/h superior). O consumo também melhorou: 10,6 km/l na estrada e 9,8 km/l na cidade com etanol e, respectivamente, 15,1 km/l e 14 km/l com gasolina, segundo dados da fabricante.

Mas as novidades do Mobi não param por aí, o modelo agora conta com direção elétrica e ajuste de altura do volante, atributo exclusivo na categoria. Desde a versão de entrada Like há controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e sensor de medição da pressão dos pneus.

Na opção Trekking, uma tela multimídia de sete polegadas é adicionada, permitindo conexão Android Auto e Apple Carplay sem fio, além de porta USB adicional. Esta configuração ainda tem volante multifuncional e telecomando para aberturas das portas.