Mercedes-Benz Accelo tem novo design e mais capacidade de carga

A família de caminhões leves e médios da marca ganha os modelos 917, 1117 e 1417 6x2 em sua linha 2025. Destinados ao uso urbano, os veículos também podem operar em curtas distâncias rodoviárias intermunicipais e nas zonas rurais.

A nova gama Accelo proporciona maior capacidade de carga, passando a atender as faixas de peso bruto total (PBT) de 9, 11 e 14 toneladas, resultando em acréscimo de até 1,2 tonelada. O lançamento do modelo 1117 também significa a estreia da Mercedes-Benz no segmento de caminhões médios com 11 toneladas de PBT.

Um importante diferencial do Accelo é a maior plataforma de carga do mercado, até 40 centímetros maior que a dos concorrentes. Ele também oferece os maiores comprimentos de carroceria do segmento, de até 6,9 metros nas versões 4x2 e de até 8,3 metros no 6x2.

O novo desenho da carroceria é moderno e limpo, incluindo conjunto óptico em LED. Além da estética, a nova frente, a grade, o para-choque e a saia dianteira trazem vantagens operacionais: usam menos peças, a maioria em material plástico de grande resistência, com menor demanda de manutenção.

A cabine continua disponível em duas versões, curta ou estendida. O interior adota o conceito "home office", combinando conforto e praticidade para o condutor e acompanhante.

O novo Accelo vem equipado com motorização a diesel de 163 cv de potência e torque de 610 Nm. As transmissões também são novas, em opções manual e automatizada, entregando mais eficiência e desempenho. Os eixos e suspensões foram reprojetados para as maiores capacidades de carga, aumentando a robustez.

"Pretendemos alcançar grandes marcos com a linha Accelo em 2025. Para alcançar esse desempenho, confiamos nos novos caminhões e nas novas aplicações que serão atendidas. Também acreditamos no crescimento econômico do País e do poder aquisitivo dos nossos clientes, o que gera oportunidades para o transporte urbano, intermunicipal e rural. Mercados, aliás, já atendidos com eficiência, produtividade e rentabilidade pelo Accelo, cuja nova geração representa uma nova era nas entregas e nas coletas urbanas", sustenta Jefferson Ferrarez, vice-presidente de vendas e marketing de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil.