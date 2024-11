Honda acentua diferenças entre City sedã e hatch na linha 2025

A marca fez um significativo trabalho no design para distinguir as carrocerias. As modificações estéticas deram mais esportividade ao City Hatchback e ressaltaram a elegância do City Sedã.

Ambos os carros seguem possuindo, cada um, quatro versões: LX, EX, EXL e Touring. Os preços variam de R$ 117.500,00 a R$ 142.400,00, e as vendas iniciam no dia 9 de novembro.

No caso do hatch, os novos para-choques apresentam contornos mais arrojados. A nova grade dianteira com acabamento preto brilhante na junção com o capô tem aparência mais agressiva.

Já no sedã, os para-choques ostentam desenho mais fluido e limpo. A grade frontal, por sua vez, exibe mais elementos horizontais e se tornou mais ampla, pois o acabamento cromado superior ficou mais estreito.

As rodas de liga-leve também são novas, mas comuns aos dois automóveis, com acabamento diamantado e fundo preto. Na configuração LX, elas são de 15 polegadas, enquanto nas versões EX, EXL e Touring medem 16 polegadas. O City Hatchback Touring possui rodas exclusivas, de padrão totalmente escurecido.

O conteúdo dos modelos também foi incrementado. O destaque é a incorporação do freio de estacionamento eletrônico, o que exigiu uma reformatação do console nas variantes que trazem a novidade: EX, EXL e Touring.

Também é acréscimo o "Brake Hold", recurso que mantém o veículo freado até o motorista reacelerar. A central multimídia foi aperfeiçoada, agora contando com tela de melhor definição, nova interface e gráficos aprimorados.

O conjunto mecânico que movimenta os carros permanece o mesmo. O motor é o quatro cilindros em linha de 1.5 litro, flex, que desenvolve potência de 126 cv e torque de 154,8 Nm com etanol e de 151,9 Nm com gasolina. O câmbio é automático do tipo continuamente variável - CVT.



Com adoção do freio de mão eletrônico, console central ganhou novo formato e maior utilidade