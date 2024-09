SUV de sete lugares da Audi, Q7 entra em pré-venda

Já disponível no Brasil para encomendas via concessionárias da marca, pelo preço de R$ 691.990,00, o modelo ganhou visual renovado, tecnologias inéditas e uma extensa lista de equipamentos. Seu conjunto motriz combina propulsor V6 de 3.0 litros, transmissão Tiptronic de oito marchas e tração integral quattro, que permite enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno.

Impulsionado por 340 cv de potência e 500 Nm de torque, o Q7 consegue acelerar de zero a 100 km/h em 5,6 segundos e atingir a velocidade máxima de 210 km/h. O utilitário-esportivo de luxo apresenta um design ainda mais robusto e elegante nesta atualização.

As superfícies da carroceria ficaram mais minimalistas e volumosas, transmitindo imponência e requinte. A grade frontal com formato octogonal exibe agora detalhes verticais no interior da colmeia, e há novas entradas de ar e molduras.

A cabine de sete lugares oferece conforto e comodidade aos ocupantes. O generoso espaço interno é revestido com materiais nobres, tornando o ambiente aprazível. A depender da posição dos bancos traseiros, o porta-malas proporciona um volume total entre 780 litros e 1.908 litros.

O Q7 tem suspensão a ar adaptativa, que possibilita ajuste de até 60 mm na altura. Na estrada, a suspensão baixa automaticamente até 30 mm, dependendo da velocidade.

Entre os principais itens de conveniência, se sobressaem o ar-condicionado automático de quatro zonas, luz customizável de 30 cores, porta-malas com abertura/fechamento elétrico e acionamento "hands-free" e teto solar elétrico panorâmico. Nas tecnologias segurança, destaque para o assistente de troca de faixa e tráfego traseiro, auxílio de estacionamento, controle de cruzeiro adaptativo e faróis 100% LED Matrix.