Hyundai inicia as vendas do SUV premium Palisade no Brasil

Combinando elegância e robustez com uma cabine para oito pessoas, o modelo importado chega ao País custando R$ 449.990,00 na versão única Signature. As primeiras unidades serão entregues aos compradores em setembro.

De grande porte, o Palisade mede 4.995 milímetros de comprimento, 1.975 mm de largura e 1.750 mm de altura, com distância do solo de 203 mm e 2.900 mm de entre-eixos. O design requintado apresenta, na dianteira, grade em forma de cascata, emoldurada por luzes de LED verticais e faróis afilados. Rodas de liga-leve de 20 polegadas dão um toque esportivo ao visual.

No interior, o foco é no conforto e luxo, tangibilizados em características como os bancos de alto padrão de acabamento para os ocupantes das três fileiras. As duas primeiras fileiras de assentos contam com ajustes totalmente elétricos, ventilação e aquecimento. A poltrona do motorista ainda dispõe de memória programável.

O painel possui aparência imponente. Quadro de instrumentos digital e central multimídia, com telas de 12,3 polegadas cada, são integrados em uma estrutura flutuante. A tecnologia Head-up Display projeta as principais informações do painel no para-brisas.

O espelho retrovisor interno também é digital, reproduzindo imagens de uma câmera traseira. E há dois tetos solares panorâmicos para iluminar o ambiente.

Sob o capô do veículo vem um motor V6 de 3.8 litros a gasolina, que entrega 295 cv de potência a 6.000 giros e torque máximo de 354,8 Nm a partir dos 5.200 rpm. O conjunto motriz se completa com uma transmissão automática de oito marchas e sistema de tração integral (AWD) que monitora e distribui o torque necessário à cada roda.

O Hyundai Palisade oferece um pacote completo de recursos de assistência à condução. A lista contempla frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go, centralização e permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e câmera 360 graus.

"No início do ano, comunicamos que nosso portfólio global teria sua comercialização agilizada no Brasil. A chegada do Palisade comprova este movimento voltado a ampliar a oferta para todos os estilos de clientes, com todos os tamanhos de famílias", ressalta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil.

Volante multifuncional apresenta formato diferenciado; acabamento é apurado