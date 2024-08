Rampage R/T agrada na cidade, mas é na estrada que se destaca

Picape de porte médio da Ram, a Rampage foi desenvolvida e lançada no Brasil para ampliar o poder de fogo da marca, uma vez que participa de um segmento com maior volume de vendas. Com pouco mais de um ano nas lojas, o modelo fabricado no estado de Pernambuco fechou o primeiro semestre na sexta posição do ranking, com mais de 11 mil unidades comercializadas, perto de concorrentes tradicionais, como Ford Ranger e S10 e Montana - ambas da Chevrolet -, mas ainda distante das líderes, Fiat Toro e Toyota Hilux.

Considerando as peculiaridades da categoria e o pouco tempo de mercado, o desempenho da Rampage pode ser considerado bastante positivo. Afinal, já deixou para trás veículos com mais “tempo de cancha”, como Renault Oroch, Mitsubishi L200 e Nissan Frontier.

Trata-se de um reflexo direto da qualidade da picape da Ram, que Automotor pôde atestar durante a avaliação da versão R/T, a mais esportiva da família, que se caracteriza pelo visual arrojado, com direito a faixas adesivas no capô e rodas e teto pintados de preto. Equipada com o motor Hurricane 4, um quatro cilindros 2.0 turbo a gasolina, de 272 cv de potência e 400 Nm torque, a Rampage R/T entrega excelente performance.

A aceleração de zero a 100 km/h em 6,9 segundos expressa bem esse rendimento diferenciado. O Hurricane 4 proporciona uma experiência mais agradável para o motorista e igualmente para os passageiros, por ser mais silencioso e “suave” que um propulsor turbodiesel.

O câmbio automático de nove marchas também contribui significativamente para o dinamismo da picape. Com molas e amortecedores mais firmes, rebaixamento de 10 milímetros na suspensão e rodas de aro 19 polegadas, a Rampage R/T permite “atacar” as curvas de forma mais agressiva, mantendo a segurança e estabilidade.

Além disso, o modelo ainda proporciona conforto e bem-estar, graças à cabine com ótimo projeto ergonômico, acabamento cuidadoso e conectividade eficiente. Fica clara a intenção da Ram de oferecer um interior equivalente ao de um automóvel de passeio - objetivo alcançado com louvor.