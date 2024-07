Elétrico, novo Peugeot e-2008 se destaca pelo design arrojado

Prestes a desembarcar no Brasil, o principal lançamento da marca na América do Sul em 2024 recebeu um aprimorado sistema de propulsão elétrica. Em termos de potência, houve um aumento de 15%, passando de 136 para 158 cv, com torque de 260 Nm.

A capacidade da bateria subiu de 50 para 54 kWh, permitindo um incremento da autonomia, que agora atinge até 261 quilômetros pelos padrões do Inmetro. Para o recarregamento, o veículo traz um carregador monofásico de 11 kW, superior ao anterior de 7,4 kW.

O novo e-2008 é o primeiro modelo a adotar a mais atual identidade de estilo da Peugeot. Entre os elementos visuais inéditos estão a grade dianteira e a assinatura luminosa. As dimensões da carroceria seguem as mesmas: 4,30 metros de comprimento, 1,98 m de largura e 1,55 m de altura, com porta-malas de 434 litros.

Na cabine, o conceito "i-Cockpit" é a atração, aliando o volante compacto e o quadro de instrumentos digital elevado. No centro do painel fica uma nova central de infoentretenimento com display de 10,3 polegadas.

Bancos em couro alcântara com novo formato acomodam de modo muito confortável os ocupantes. O teto solar panorâmico amplia a claridade interna e a integração com o ambiente externo.

Outra novidade do carro são as câmeras dianteira e traseira. Com imagens reproduzidas diretamente na tela da multimídia, elas concedem visão de todo o entorno, favorecendo as manobras e estacionamento.

O novo Peugeot e-2008 oferece outros recursos que tornam a condução mais fácil e segura. A lista inclui auxílio de partida em rampa, alertas de ponto cego e de colisão, frenagem ativa de emergência, farol alto automático, piloto automático inteligente e assistente de permanência em faixa.