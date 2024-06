Totalmente novo, Countryman vem reposicionar a Mini no Brasil

Modelo é lançado em duas versões, ambas com motorização elétrica: SE All4 Exclusive e SE All4 Top, com respectivos preços de R$ 294.990,00 e R$ 339.990,00. Reestilizado externa e internamente, o carro chega recheado de tecnologias e alinhado com a visão de mobilidade sustentável da marca.

O novo Mini Countryman cresceu significativamente e agora mede 4,43 metros de comprimento (13,6 centímetros a mais que a geração anterior), 1,84 m de largura ( 2 cm), 1,64 m de altura ( 7 cm) e 2,69 m de entre-eixos ( 2 cm). Como resultado, há espaço superior para os ocupantes e também para bagagens, pois o porta-malas passou de 405 para 460 litros de capacidade.

Dois motores elétricos com potência combinada de 306 cv e torque de 494 Nm levam o veículo a acelerar de zero a 100 km/h em 5,8 segundos. A bateria de 66,45 kWh viabiliza até 320 quilômetros de alcance ao novo Countryman, de acordo com o Inmetro, e pode ter até 80% de sua energia recarregada em menos de 30 minutos.

O design dianteiro mudou com os novos faróis totalmente de LED, de formato agora mais retilíneo. Grade, capô, para-choque e paralamas também ganharam novos contornos.

As rodas, de 18 ou 20 polegadas conforme a versão, são inéditas e aerodinamicamente otimizadas. A traseira apresenta linhas limpas, para-choque robusto e lanternas em LED verticais.

Na cabine, o principal destaque é o enorme display redondo de 24 cm de diâmetro, posicionado ao centro no painel. A tela OLED de alta resolução reúne todas as informações de condução e entretenimento do veículo.

Mini mais tecnológico da história, o novo Countryman vem com assistência de direção, estacionamento automático, além do controle de velocidade adaptativo e câmera de 360 graus. Também conta com inteligência artificial ativada por voz e app de controle para funções remotas, como localizar, trancar e destrancar o automóvel, acender os faróis, acionar a ventilação, entre outras.