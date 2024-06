Renault Kangoo 1.6 SCE Flex traz versatilidade para entregas urbanas

O furgão compacto oferece as maiores capacidade de carga e potência do segmento, além da conveniência da exclusiva porta lateral deslizante. Disponível na versão Advanced, ao preço de R$ 120.800,00, o veículo se destaca também por ter o menor custo de manutenção da categoria.

Produzido em Córdoba, na Argentina, desde 1998, o Kangoo é líder em seu país de origem e já soma mais de 470 mil unidades produzidas. Também é exportado para o México, Colômbia e Uruguai.

O comercial leve possui 1.866 milímetros de comprimento, largura máxima de 1.441 mm e altura de 1.226 mm no compartimento de carga. O baú interno de 3,3 metros cúbicos e 750 quilos de capacidade possui oito ganchos de fixação de carga no assoalho e laterais, bem como divisória de proteção para a cabine com escotilha.

As portas assimétricas abrem até 180 graus e contam com sistema de trava a 90 graus para evitar fechamento involuntário. A largura de abertura das portas traseiras, de 1.172 mm, é 11 cm superior à do principal concorrente. A porta lateral apresenta largura de abertura máxima de 717 mm por 1.046 mm de altura, facilitando a carga e descarga.

O robusto motor 1.6 SCe Flex, com duplo comando de válvulas variável na admissão, fornece 115 cv e 153,9 Nm de torque, proporcionando agilidade no uso urbano. Associado ao propulsor, vem um câmbio manual de cinco marchas.

A segurança ativa está contemplada por recursos como assistentes de partida em rampa e de frenagem de emergência, e controles de tração e de estabilidade. Há também sensores de estacionamento traseiros.

Segundo a Renault, o custo de reparação em uma colisão frontal do Kangoo é 23% menor que do seu principal concorrente, e sua cesta de peças é 20% mais acessível. Já no plano de revisões até 60 mil quilômetros, sua economia fica em 18% na comparação.