EX30 chega ao Brasil para colocar a Volvo em um novo patamar

Até agora, a atuação da montadora sueca se restringia ao segmento premium, que movimenta de 45 mil a 50 mil unidades anuais no mercado brasileiro. A partir do EX30, a ambição é disputar a preferência do consumidor em um universo maior, de cerca de 500 mil veículos/ano.

"O EX30 no Brasil será uma grande mudança, pois estamos entrando em um segmento em que a Volvo não atuou até o momento, com um volume muito maior de vendas e mais competidores. Vamos fazer o mesmo volume de vendas de 2023 só com o EX30", acredita Guilherme Galhardo, head de eletrificação da Volvo Car no País.

O novo modelo é vendido em três versões, a de entrada Core, a intermediária Plus e a top de linha Ultra. Os preços partem, respectivamente, de R$ 229.950,00, R$ 277.950,00 R$ 293.950,00.

Moderno e tecnológico, o Volvo EX30 tem distância entre-eixos de 2,6 metros, rodas grandes (18, 19 e 20 polegadas, dependendo da configuração) e oferece até cinco opções de cores para o exterior e até quatro variações de materiais para o acabamento interno. Na cabine, a atração é o inédito painel central de 12,3 polegadas, que reproduz informações de bordo, além de dispor do sistema Google (Assistant, Maps e Play Store).

O trem de força elétrico do carro fica integrado às partes mais baixas da sua plataforma, produzindo 272 cv de potência e 343 Nm de torque, que são aplicados às rodas traseiras. A aceleração de zero a 100 km/h acontece por volta de cinco segundos, e a autonomia depende da capacidade da bateria: no EX30 Core, dotado de bateria de 51 kW, ela é de 250 quilômetros, enquanto nas demais versões, equipadas com bateria de 69 kW, a autonomia sobe para 338 quilômetros.

Como é de praxe nos automóveis da Volvo, o nível de segurança do SUV compacto elétrico da marca é bem elevado. São de série seis airbags; sistemas de proteção contra impactos laterais, de mitigação de colisões e de prevenção de lesões na coluna cervical; detector de fadiga do motorista; assistente de partida em rampas com controle de descidas, alerta de abertura de portas com sensor de presença externo; piloto automático adaptativo; alertas de ponto cego, de tráfego cruzado e de mudança de faixa com assistente de direção; monitoramento de pressão dos pneus; entre outros recursos.

"O EX30 traz muita qualidade, é tão premium quanto qualquer outro carro nosso e carrega todo o atributo de segurança da marca. Além de tudo isso, tem muitos itens tecnológicos e é o modelo com menor pegada de carbono já feito por nós", analisa Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

Tela central de 12,3 polegadas faz as vezes de quadro de instrumentos e sistema multimídia