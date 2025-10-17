Advogados gaúchos criam associação por ordem e liberdade

Será lançada, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira, 23 de outubro, a Associação Ordem e Liberdade. O evento, no Instituto Caldeira, tem o objetivo de oficializar a iniciativa, que informalmente começou em 2018, reunindo advogados que defendem direitos individuais e melhoria contínua das políticas públicas.

O projeto iniciou como um grupo do WhatsApp para tentar formar uma chapa para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que somava diversos profissionais. “Éramos entre 250 e 300 advogados que ficavam trocando ideias liberais conservadoras”, lembra Raul Kazanowski, diretor de Formação da associação.

Kazanowski considera que “a esquerda tem uma representação no mundo do Direito muito grande”, mas sentia falta da voz da direita. A ideia é atuar em parceria com a OAB, e não a substituir.

A Ordem e Liberdade oferecerá diversas modalidades de mensalidades para os membros, com opções para sêniores e iniciantes. Serão oferecidos, ainda, cursos e palestras. O primeiro deles abordará a Economia aplicada ao Direito.

Membros entregaram convite do evento ao presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero dani barcellos/especial/jc

Um dos principais objetivos do grupo, como conta também Gabriel Siviero Dal Ponte, diretor de Comunicação, é captar reclamações de advogados para influenciar no poder judiciário, atuar com projetos de lei e com emendas constitucionais.

“Vamos institucionalizar o Ordem de Liberdade e abranger esse escopo do que era inicialmente apenas um movimento político para uma organização própria, que seja perene”, afirma Ponte, ressaltando a intenção de levar a iniciativa ao interior do Estado.

A diretoria será apresentada no Caldeira no dia 23 e permanecerá à frente da associação até 2027. Além do presidente, Gustavo Fernandes, os demais integrantes são Fabrício Zortéa Camozzato, Adriano da Veiga Medeiros, Gabriel Siviero Dal Ponte, Raul Kazanowski, Carolina Gomes Borba, Matheus Schilling, Renan Bocaccio e Maria Eugenia Giulian.

No evento, serão detalhadas cotas de patrocínio ou outras formas de apoio financeiro para as atividades.