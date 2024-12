Agenda jurídica

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Porto Alegre irá suspender todas as sessões de mediação da Central de Conciliação e as audiências da Comissão Permanente de Inquérito até o dia 20 de janeiro de 2025. A medida leva em consideração o período de férias forenses dos advogados e está de acordo com o Código de Processo Civil. O andamento dos processos não sofrerá interrupção.

O Ministério Público do RS lançou, a Cartilha do Terceirão, criada pelo Núcleo de Inteligência e a Promotoria de Justiça da Educação de Porto Alegre. O material orienta alunos, pais e responsáveis sobre práticas do 3º ano do ensino médio, alertando para condutas inadequadas, como consumo de álcool e obstrução de vias. Disponível no site do MP-RS, a cartilha visa combater "práticas inadequadas vistas nos últimos anos".