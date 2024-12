Agenda jurídica

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) realizará amanhã, das 12h às 17h, eleições presenciais para a escolha da diretoria. A votação ocorrerá no quarto andar da sede, localizada na Travessa Eng. Acilino de Carvalho, 21, em Porto Alegre. Apenas uma chapa está registrada para o pleito, liderada pela atual presidente, Sulamita Terezinha Santos Cabral.

O promotor de Justiça Fernando Andrade Alves tomará posse como presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) na próxima sexta-feira, na sede do Ministério Público gaúcho. Ele assumirá a liderança da instituição, ao lado da nova Diretoria Executiva e do Conselho de Representantes da AMP/RS, para o biênio 2024/2026.